Ahmet Çakar: Hakkınızı helal edin

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Çakar yaptığı paylaşımda, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" diye yazdı.

Çakar'ın bu paylaşımı neden yaptığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu paylaşımı Çakar'ın yorumculuk yaptığı programdan ayrıldığı şeklinde yorumladı.