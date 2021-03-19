  • BIST 1.529
  • Altın 404,196
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

Ahmet Çakar: Hakkınızı helal edin

» »
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar: Hakkınızı helal edin

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Çakar yaptığı paylaşımda, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" diye yazdı.

Çakar'ın bu paylaşımı neden yaptığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu paylaşımı Çakar'ın yorumculuk yaptığı programdan ayrıldığı şeklinde yorumladı.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lider Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında12 Mart 2021 Cuma 12:15
  • Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın "Fantasy 11"ine seçildi11 Mart 2021 Perşembe 21:46
  • Atletizmde genel kurul 20 Mart’ta11 Mart 2021 Perşembe 19:47
  • Yönetime "Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen" diyen Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi10 Mart 2021 Çarşamba 21:21
  • Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan hakem,hakemlikten men edildi!08 Mart 2021 Pazartesi 20:27
  • Barcelona’da ikinci Laporta dönemi08 Mart 2021 Pazartesi 13:00
  • Liverpool taraftarı Mbappe için para topluyor: Hedef 250 milyon Sterlin07 Mart 2021 Pazar 21:14
  • Galatasaray, Sivasspor ile 30. randevuda06 Mart 2021 Cumartesi 22:45
  • Beşiktaş borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıkladı06 Mart 2021 Cumartesi 21:45
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'den TFF’ye 9 Türkiye şampiyonluğu için resmi başvuru06 Mart 2021 Cumartesi 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti