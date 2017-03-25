 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 144,560
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Ahmet Coşkun "Ben Varım" dedi

» »
Ahmet Coşkun "Ben Varım" dedi
İlk yarıyı Hasan'ın golü ile 1-0 önde tamamlayan DTB, ikinci yarıda Dumlupınar'ın gol ayağı Tunahan'ın biri penaltıdan attığı iki golle yenik duruma düştü.

 90+2 de Ahmet Coşkun'un, 90+3 de Ahmet Coşkun'un asisti ile Ali'nin golleri ile karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Saha: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı-Hakan Ünal-Halil Erdem Canaloğlu

DTB: Ozan-Hasan-Ahmet Sönmez-Ahmet Çağer(dk. 76 Ahmet Coşkun)-Koral(dk. 83 Ali)-Rahemm-Selim-Salih-Aydın-Osei-Kenan

Dumlupınar: Devrim-Mahmut-Erdoğ-Hasan-Ahmet-Mustafa(Dk. 90 Oğuzcan)-Rıdvan-Celal(dk. 66 Berke)-HüseyinÜmit-Tunahan(dk. 90+ Nazmi)

Karşılaşmadan Notlar:

Dk. 3: Rıdvan'ın sert şutu üstten dışarı çıktı.

Dk. 7: Kenan'ın korner atışından gelen topa yükselen Hasan kafa ile DTB'nin golünü attı. 1-0

Dk. 12: Salih'in nefis vuruşunu kaleye gönderen Selim'in vuruşu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

İkinci yarıya Dumlupınar atak başladı. 50. dakikada yaklaşık 35 metreden yerden düzgün bir şutu kaleye gönderen Tunahan'ın vuruşunu kaleci Ozan tutamayınca top köşeden ağlara gitti. 1-1

Dk. 52: Ümit topu Ahmet Sönmez'den kurtardı, pasını Tunahan'a aktardı, Tunahan sert vurdu, kaleci Ozan güçlükle kontrol etti.

Dk. 54: Salih topu Celal'e kaptırdı, Celal dönerek sert vurdu, kaleci Ozan güçlükle son anda topu ayağı ile kornere attı.

Dk. 72: Aydın'ın getirdiği topa vuran Salih topu dışarı attı.

Dk. 83: Ümit, Hüseyin'in pasını tekrar kale içine gönderdi, Hüseyin topla buluştu, sert vurdu, Ozan parmaklarının ucu ile topu kornere gönderdi.

Dk. 86: Ahmet Sönmez ceza alanı içinde Tunahan'ı yere indirdi, penaltı atışını Tunahan kullandı, kaleci Ozan'ı ters köşeye yatırarak Dumlupınar'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

Dk. 90+2 Dumlupınar kaleci içindeki karambolda topa son vuran Ahmet Coşkun skoru eşitleyen golü Dumlupınar ağlarına bıraktı. 2-2

Dk. 90+3 Dumlupınar santra ile DTB kalesine yüklendi. Kaptırılan topu alan Ahmet Coşkun hızla orta sahayı geçti, çalımlarla savunma ve kaleciyi oyundan düşürdü, yanındaki Ali'ye topu verdi, Ali boş kaleye topu göndererek DTB'ni 3-2 öne geçirdi. Maç da bu sonuçla sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da mali kongre yarın yapılacak24 Mart 2017 Cuma 10:31
  • Hamzaoğlu Osmanlıspor'da ilk antrenmanına çıktı24 Mart 2017 Cuma 09:56
  • Fatih Terim: Kapı gibi bir ailem var24 Mart 2017 Cuma 08:50
  • Atun: “spor kulüplerinde kurumsallaşma ve tesisleşme önemli”23 Mart 2017 Perşembe 19:07
  • Yine Mario Gomez yine Beşiktaş ve yeni umutlar23 Mart 2017 Perşembe 14:52
  • Lukas Podolski’den gollü veda23 Mart 2017 Perşembe 14:49
  • Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı23 Mart 2017 Perşembe 12:13
  • Federasyondan Messi'ye 'gecikmeli' ceza23 Mart 2017 Perşembe 12:13
  • Sneijder'den Türkiye açıklaması23 Mart 2017 Perşembe 08:47
  • TFF'de ana sponsorluk anlaşması22 Mart 2017 Çarşamba 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti