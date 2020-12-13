  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

Ahmet Davutoğlu: Bana yapılanları anlatsaydım, Ak Parti parçalanırdı

»
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuk olduğu televizyon programında, "Bana yapılanları anlatsaydım, Ak Parti parçalanırdı" diye konuştu. 
Ahmet Davutoğlu: Bana yapılanları anlatsaydım, Ak Parti parçalanırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuk olduğu televizyon programında, "Bana yapılanları anlatsaydım, Ak Parti parçalanırdı" diye konuştu. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk’e konuk oldu. “Sayın Erdoğan, Perinçek’in siyasi rotasına girmeseydi, ben oturur kitaplarımı yazardım” diyen Davutoğlu, AKPden ayrılmadan önceki süreçte, akrabalarının baskılara maruz kaldığını belirtti.

"Bana karşı her türlü ahlaksız komployu yaptılar"

Davutoğlu, “Bana karşı her türlü ahlaksız komployu yaptılar, üzerime trol çetelerini saldılar; ben vakarla çıktım. AKP’yi korumak için o konuşmayı yaptım. Eğer ben o gün bana yapılanları anlatsaydım AKP parçalanırdı” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oto lastikçi dükkanının bahçesinde 500 yıllık şapel bulundu12 Aralık 2020 Cumartesi 22:15
  • Edirne'de sadece iki hastanede 350 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı12 Aralık 2020 Cumartesi 21:45
  • Kısıtlamayı ihlal eden kişiden, polise: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey12 Aralık 2020 Cumartesi 21:30
  • Kargoda yeni dönem: Her adresin 9 haneli numarası olacak12 Aralık 2020 Cumartesi 21:15
  • Avrupa şampiyonu sporcu geçimini sağlamak için inşaatta çalışıyor!12 Aralık 2020 Cumartesi 20:45
  • TC İçişleri Bakanı Soylu:İçkiye kısıtlama getirmekte haklıyız12 Aralık 2020 Cumartesi 19:15
  • Akşener: Erdoğan, HDP’yi kapatmaz çünkü çok iyi bir manivela; HDP üzerinden bize çemkiriliyor12 Aralık 2020 Cumartesi 18:49
  • CHP Covid-19 Danışma Kurulu toplandı: 28 günlük tam kapanma uygulansın12 Aralık 2020 Cumartesi 17:25
  • Erdoğan:AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır12 Aralık 2020 Cumartesi 15:55
  • Türkiye'de sanal bahis operasyonu: Bavul içinde 5 milyon lira ele geçirildi11 Aralık 2020 Cuma 22:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti