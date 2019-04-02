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Ahmet Davutoğlu yeni partiyi kuruyor mu? Eski danışmanı açıkladı

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Seçimlerden önce en çok konuşulan konu Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiasıydı. Yerel seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte gözler Davutoğlu'na çevrildi. Davutoğlu'nun eki danışmanı yeni parti sinyali verdi.
Ahmet Davutoğlu yeni partiyi kuruyor mu? Eski danışmanı açıkladı

Yerel seçimler öncesinde gündemde en fazla yer edinen konulardan biri de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma hazırlığında olduğu yönündeki iddialardı. İddiaya göre Davutoğlu seçim sonucuna göre hazırlıklara başlayacaktı.

Sandıktan AK Parti büyükşehirleri kaybederek çıkınca gözler de parti kuracağı ileri sürülen isimlere çevrildi.

Bir Birlik Hareketi sahne alacak ve partileşecek

Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çok konuşulacak mesajlar paylaştı. Bayar; “AK Parti, Pelikan’ı geri çekecek ama Pelikan Örgütü geri durmayacak. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir Birlik Hareketi sahne alacak ve partileşecek” ifadelerini kullandı. Atılgan Bayar'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

''Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir BİRLİK HAREKETİ sahne alacak ve partileşecek."

 

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