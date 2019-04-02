Ahmet Davutoğlu yeni partiyi kuruyor mu? Eski danışmanı açıkladı

Yerel seçimler öncesinde gündemde en fazla yer edinen konulardan biri de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma hazırlığında olduğu yönündeki iddialardı. İddiaya göre Davutoğlu seçim sonucuna göre hazırlıklara başlayacaktı.
Sandıktan AK Parti büyükşehirleri kaybederek çıkınca gözler de parti kuracağı ileri sürülen isimlere çevrildi.
Bir Birlik Hareketi sahne alacak ve partileşecek
Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çok konuşulacak mesajlar paylaştı. Bayar; “AK Parti, Pelikan’ı geri çekecek ama Pelikan Örgütü geri durmayacak. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir Birlik Hareketi sahne alacak ve partileşecek” ifadelerini kullandı. Atılgan Bayar'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:
''Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir BİRLİK HAREKETİ sahne alacak ve partileşecek."
Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir BİRLİK HAREKETİ sahne alacak ve partileşecek.— Atılgan Bayar (@atilganbayar1) 29 Mart 2019
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