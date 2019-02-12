Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler! Beni üzüyor deyip...

Abdullah Gül'le birlikte Babacan'ı yeni bir parti kurması için desteklediği iddia edien Ahmet Davutoğlu Ankara'da bir konferasta çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davutoğlu ''‘Türkiye'de son derece yüksek bir karamsarlığın yaygınlaşmakta olduğunu görmek beni üzüyor. '' dedi.

Parti kurma çalışmaları yürüttüğü belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'daki konferansında yaptığı konuşma dikkat çekti. Davutoğlu, son yıllarda, hem Dışişleri Bakanlığı döneminde hem de Başbakanlığı döneminde “Stratejik Derinlik” ve “Değerli Yalnızlık” gibi görüşleriyle eleştirilerin hedefindeydi. Aynı Davutoğlu şimdi de yeni bir kavramla ortaya çıktığı görülüyor: "Realist iyimserlik!"

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Davutoğlu'nun konferansının ayrıntılarını kaleme aldı.

Orhan Uğuroğlu, “Ahmet Davutoğlu neler söylüyor?” başlıklı yazısında “Hedefine ulaşmak için 3 yıldır çeşitli yerlerde konferanslar veren Davutoğlu Araştırma ve Kültür Vakfı'nın Ankara Hacı Bayramı Veli'de bulunan Ankara şubesinde müthiş bir kalabalık tarafından izlendi” ifadelerini kullandı.

ASTANA KONUŞMASINA ATIFTA BULUNDU: “Davutoğlu konuşmasında gerek çıkacak ‘Durum’ kitabında yer verdiği bölümlere gerekse Astana forumunda yaptığı konuşmaya atıfta bulundu” diyen Orhan Uğuroğlu, şöyle devam etti:

KARAMSARLIĞIN YAYGINLAŞMASI BENİ ÜZÜYOR: “Astana'da ütopik (hayali) iyimserler ve nihilist (hiççilik, yokçuluk) kötümserler olarak iki grubun ortaya çıktığını belirten Davutoğlu moderatörün sorusuna, ‘benim yöntem olarak teklifim realist iyimserlik’ dediğini açıkladı. Davutoğlu, ‘Realist iyimserlik’ten kastını şöyle açıkladı: ‘Türkiye'de de gerek akademik camiaya, gerek devlet hayatındaki bürokrat arkadaşlara, gerek halk içine girdiğimde son derece yüksek bir karamsarlığın yaygınlaşmakta olduğunu görmek beni üzüyor.

KRİZİN ÇÖZÜM ŞARTI KRİZİ KABUL ETMEKTİR: Realist (gerçekçilik) iyimserlikten ne kastettim? Kastettiğim şu, dünya sisteminin ve dünyadaki problemleri tanımlarken realist olmak, realist bir çerçeve çizmek. Çözüm üretirken iyimser olmak. Bir kriz varsa o krizin ilk çözüm şartı o krizi kabul etmektir, bundan korkmamaktır. Realist olmak gerekiyor ama o realizmin kötü tablosu içine hapsolduğunuz zaman da vizyon üretemezsiniz.”