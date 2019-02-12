  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler! Beni üzüyor deyip...

»
Abdullah Gül'le birlikte Babacan'ı yeni bir parti kurması için desteklediği iddia edien Ahmet Davutoğlu Ankara'da bir konferasta çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davutoğlu ''‘Türkiye'de son derece yüksek bir karamsarlığın yaygınlaşmakta olduğunu görmek beni
Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler! Beni üzüyor deyip...

Abdullah Gül'le birlikte Babacan'ı yeni bir parti kurması için desteklediği iddia edien Ahmet Davutoğlu Ankara'da bir konferasta çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davutoğlu ''‘Türkiye'de son derece yüksek bir karamsarlığın yaygınlaşmakta olduğunu görmek beni üzüyor. '' dedi.

Parti kurma çalışmaları yürüttüğü belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'daki konferansında yaptığı konuşma dikkat çekti. Davutoğlu, son yıllarda, hem Dışişleri Bakanlığı döneminde hem de Başbakanlığı döneminde “Stratejik Derinlik” ve “Değerli Yalnızlık” gibi görüşleriyle eleştirilerin hedefindeydi. Aynı Davutoğlu şimdi de yeni bir kavramla ortaya çıktığı görülüyor: "Realist iyimserlik!"

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Davutoğlu'nun konferansının ayrıntılarını kaleme aldı.

Orhan Uğuroğlu, “Ahmet Davutoğlu neler söylüyor?” başlıklı yazısında “Hedefine ulaşmak için 3 yıldır çeşitli yerlerde konferanslar veren Davutoğlu Araştırma ve Kültür Vakfı'nın Ankara Hacı Bayramı Veli'de bulunan Ankara şubesinde müthiş bir kalabalık tarafından izlendi” ifadelerini kullandı.  

ASTANA KONUŞMASINA ATIFTA BULUNDU: “Davutoğlu konuşmasında gerek çıkacak ‘Durum’ kitabında yer verdiği bölümlere gerekse Astana forumunda yaptığı konuşmaya atıfta bulundu” diyen Orhan Uğuroğlu, şöyle devam etti:

KARAMSARLIĞIN YAYGINLAŞMASI BENİ ÜZÜYOR: “Astana'da ütopik (hayali) iyimserler ve nihilist (hiççilik, yokçuluk) kötümserler olarak iki grubun ortaya çıktığını belirten Davutoğlu moderatörün sorusuna, ‘benim yöntem olarak teklifim realist iyimserlik’ dediğini açıkladı. Davutoğlu, ‘Realist iyimserlik’ten kastını şöyle açıkladı: ‘Türkiye'de de gerek akademik camiaya, gerek devlet hayatındaki bürokrat arkadaşlara, gerek halk içine girdiğimde son derece yüksek bir karamsarlığın yaygınlaşmakta olduğunu görmek beni üzüyor.

KRİZİN ÇÖZÜM ŞARTI KRİZİ KABUL ETMEKTİR: Realist (gerçekçilik) iyimserlikten ne kastettim? Kastettiğim şu, dünya sisteminin ve dünyadaki problemleri tanımlarken realist olmak, realist bir çerçeve çizmek. Çözüm üretirken iyimser olmak. Bir kriz varsa o krizin ilk çözüm şartı o krizi kabul etmektir, bundan korkmamaktır. Realist olmak gerekiyor ama o realizmin kötü tablosu içine hapsolduğunuz zaman da vizyon üretemezsiniz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BDDK, Türkiye'deki milyoner sayısını açıkladı13 Şubat 2019 Çarşamba 18:08
  • İstanbul'da; Banka müdürü vuruldu: Fail, borçlu müşteri olabilir13 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
  • İstanbul, olası bir depremden nasıl etkilenecek?13 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
  • Açlık grevinin 98. günündeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı13 Şubat 2019 Çarşamba 17:12
  • TV sunucusu: Erdoğan patlıcanı ellerine verdi (video)13 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
  • Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler13 Şubat 2019 Çarşamba 16:58
  • "Ateistler sizi düşünmeye sevk eder, siz de ateist olursunuz"13 Şubat 2019 Çarşamba 13:17
  • FETÖ'den yargılanan eski futbolcu Tütüneker beraat etti13 Şubat 2019 Çarşamba 11:45
  • FETÖ soruşturmasında yeni gelişme: Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alındı13 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
  • "Türkiye tercih yapsın"13 Şubat 2019 Çarşamba 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti