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Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı

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Eski AKP'li Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı. Daha önce vakfa ait üniversiteye el konmuştu.
Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı

AKP'li eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu İstanbul'daki Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı.

Türk basınında yer alan haberlere göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 kişi, gün içerisinde Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, geçici kayyum olarak atandıklarını bildirdi. 

Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi'ne kayyum atanarak, el konulmuştu.

Davutoğlu'nun ilerleyen saatlerde konu ile ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor. Türk medyası, vakıf yönetiminin kayyum kararına itiraz edeceği bilgisini paylaşıyor.

Vakıftan açıklama

Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili vakfın kurucu başkanı Mustafa Özel, mütevelli heyeti adına yayınladığı mesajda gelişmeyi "Tehlikeli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Özel'in mesajı şöyle: 

"Daha önce 19.12.2019 tarihinde YÖK Genel Kurulu kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimi hami üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti. Bu haksız uygulamanın devamı mahiyetinde, kırk yıldır ülkemizin eğitim ve kültür hayatına hizmet etmekte olan vakfımıza böyle bir muamelenin reva görülmesi hiçbir şekilde hakka ve adalete uygun değildir. Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir." 

1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı, AKP'den istifa ederek yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla biliniyor.

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