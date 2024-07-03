Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun ölüm sebebi açıklandı: Suda boğulma

Çatalköy açıklarında denize girdikten sonra, arkadaşı tarafından hareketsiz olduğu fark edilen ve hayatını kaybettiği öğrenilen Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun ölüm sebebinin suda boğulma olduğu bildirildi.

Karşıyaka sakinlerinden Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun Çatalköy açıklarında, arkadaşının teknesinden denize girdikten sonra hareketsiz olduğu fark edilen ve hayatını kaybettiği öğrenilen Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun ölüm sebebi açıklandı.

Acılı olayda 19 yaşındaki Tabakoğlu’na yapılan otopside ölüm sebebinin suda boğulma olduğu bildirildi.

Çatalköy’de dün saat 11:30 sıralarında, kıyıdan 500 metre deniz içerisinde, arkadaşına ait tekneden denize dalış yaptıktan sonra, arkadaşı tarafından deniz içerisinde hareketsiz olarak tespit edilmesinin ardından, kıyıya çıkarılarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Karşıyaka’da sakin 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Suda Boğulma Asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

SUDA BOĞULMA ASFİKSİ NEDİR?

Suda boğulma, ağız ve burnun sıvı içinde kalmasının bir sonucu olan asfiksi türü. Suda boğulma en yaygın ölüm nedenlerinden biridir ve yılda yüz binlerce insan bu nedenden hayatını kaybetmektedir. Sıcak havaya sahip bölgelerde yaşayan ve/veya suya kolay erişimi olan kişilerde boğulma daha sık görülür.