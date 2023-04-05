Ahmet Erbaş: Kuzey Kıbrıs, kendi bölgesinde dünyanın parlayan bir yıldızı olacaktır

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, yaptığı konuşmasında Avrupa Birliğine seslendi... Erbaş, "Avrupa Birliğine de sesleniyorum: Siz Kıbrıs'ı tanısanız ne olur tanımasanız ne olur!" dedi...

Erbaş'ın konuşması şu şekilde:

Değerli milletvekilleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettiği gibi, Kıbrıs'ta 2 ayrı devletin varlığı herkesçe kabul edilmelidir. AB ve AB'yle birlikte ABD'nin, bunun yanında Rum-Yunan ortaklığının 2 devletli çözüm teklifini kabul etmemesi Kıbrıs Türklüğü için önemsiz bir ayrıntıdan ibarettir.

Geçen hafta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a Londra'da bir linç girişiminde bulunulmuştur. Bu, ilk defa başımıza gelen bir şey değildir. Çünkü 2014 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2'nci Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat'a da Larnaka'da aynısını yapmaya çalışmışlardır. Linç, katliam bunların kültürlerinde ve genlerinde mevcuttur. Bir yandan 1 Nisanda kanlı terör örgütü EOKA'nın kurtuluşunu kutluyorsunuz bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımıza linç girişiminde bulunuyorsunuz. Daha önce Muratağa, Atlılar, ve Sandallar köylerinde toplu katliamlarınızı unutmadık; biz bunları unutmadık ama siz bizim verdiğimiz dersleri unuttunuz galiba. Bütün dünya; barışa, huzura, kardeşliğe hasretken kendinize yeni maceralar aramayın.

Avrupa Birliğine de sesleniyorum: Siz Kıbrıs'ı tanısanız ne olur tanımasanız ne olur! 130 ülkeden 110 bin öğrenciye uluslararası denkliklerine sahip ev sahipliği yapıyoruz. 50'ye yakın ülke vatandaşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde mülk edinmiştir. Kuzey Kıbrıs, kendi bölgesinde dünyanın parlayan bir yıldızı olacaktır.

Değerli milletvekilleri, 6 Şubat depreminde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 26'sı çocuk, 35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşımız da Adıyaman'daki depremde maalesef hayatını kaybetmiştir. Genç meleklerimiz, voleybol oynamak için Adıyaman'a gelmişlerdi, voleybolcu olmak için mücadele ediyorlardı. Meleklerimizi tekrar geriye getiremeyeceğimizi biliyoruz ama isimlerini yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz.

Bir holding melekler için kapalı spor salonu yapmayı taahhüt etmiş, biz de Voleybol Federasyonu'na ricada bulunuyoruz: Dünya markası hâline gelen; olimpiyatlarda, dünya kupası ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi gururla temsil eden Kadın Millî Voleybol Takımı ve Erkek Millî Voleybol Takımı'mızı Kıbrıs'a getirelim, ailelerle buluşturalım, yapabiliyorsak buradaki voleybolcu kardeşlerimizle meleklerin anısına bir maç organize edelim.

Değerli milletvekilleri, "Evlatlarım, gayemiz Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti, Hak ve hakikat yoludur." diyen Milliyetçi Hareket Partisi kurucu Genel Başkanı Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'in vefatının 26'ncı yıl dönümünü rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.