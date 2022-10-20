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Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti

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Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti. 

AKP'den istifa eden Fakıbaba, "20 yıldır değerli arkadaşlarından ayrıldığı için üzgün olduğunu, siyasi ve ahlâki anlayışına uygun olmayan bazı kişilerle beraber olmayacağı için mutlu olduğunu" söyledi. 

Fakıbaba, "kendisine oy veren seçmene saygısızlık olmasın diye" milletvekilliğinden de istifa ettiğini duyurdu. 

Fakıbaba, şu açıklamayı yaptı: 

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