Ahmet Gürel Alp:" Kendi değerlerinize sahip çıkın."

Deneyimli Basketbol Koçu Ahmet Gürel Alp 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Ertuğ Nasıroğlu ile ilgili açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Tüm basketbol camiasına bir sorum olacak…
Be arkadaşlar !
Ertuğ Nasıroğlu hocamıza verilen hak mahrumiyeti cezası tamamdır yani?
Hepiniz okeysiniz?
Bu ülkede sporda kimler neler yaptı da hiç bir ceza almadı.
Birazcık değer bilin
Birazcık vefakar olun.
Birazcık samimi olun
Kendi değerlerinize sahip çıkın.
Zaten bulamıyorsunuz da, böyle yaparsanız o federasyonu kapısını açacak size hizmet edecek hiç kimseyi bulamayacaksız!!!
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