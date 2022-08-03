Ahmet Gürses: Örümcekler böcek değillerdir

Mükemmel canlılar örümcekler, Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Gürses’in objektifine takıldı…

Ahmet Gürses, ÇatalKöy-Agios Epiktitos bölgesinde görüntülediği örümcekleri, “Örümcekler böcek değillerdir… Örümcekler eklem bacaklılar sınıfına dahildir ... Örümceklerin sekiz gözü sekiz bacağı var ... Böceklerin iki gözü altı bacakları var” ifadeleriyle paylaştı.

Örümcek, Eklembacaklılar şubesinin örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının örümcekler (Araneae) takımından türlerine verilen genel ad. Hemen hemen dünyanın her tarafında yaşarlar. 2012 rakamlarına göre 112 familyada ve 3879 cinste toplanan 43.244 türü bilinmektedir.

Örümceklerin baş ve göğüsleri kaynaşmıştır. Karınları, göğüse ince bir bel (pedisel) ile bağlanmıştır. Aynı büyüklükte başka bir canlının beli bu kadar ince değildir. İçinden sindirim borusu, kan damarları nefes boruları ve sinir sistemi geçer. Örümceklerin boyları, birkaç cm'den 35 cm'ye kadar değişir. Ağızlarının önünde iki zehir çengeli (keliser) ve iki his ayağı (pedipalp) yer alır. Göğüslerinde ise, gelişmiş dört çift yürüme bacağı vardır. Uçları, tarak gibi dişli iki çengelle sonlanır. Örümcek bunların sayesinde ağ üzerinde rahatça dolaşır. Bir kısmı ileriye, geriye ve yanlara doğru yürüyebilirler. Çoğunun başında 3 veya 4 çift osel (basit) göz bulunur. Gözlerin dizilişi, sınıflandırmada önemli bir özelliktir. Yuvarlak olan karın kısmı yumuşak ve esnek olup, alt kısmında Solunum delikleri, ipek bezleri, anüs ve cinsiyet organları yer alır.

BÜTÜN ÖRÜMCEKLER ETOBURLARDIR

Örümcekler, dünyanın birçok ekosistemine adapte olmuş, böylece çok farklı ekosistemlerde yaşayan bir grup halini almışlardır. Örümceklere Everest tepelerinden kanyonların derin çukurlarına, akarsu veya göl içlerine kadar değişik yaşam ortamlarında rastlamak mümkündür. Bütün örümcekler etoburlardır. Bazıları serbest dolaşıp avlandıkları halde diğer bazıları örmüş oldukları ağa bağımlı olarak yaşar.