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Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, kripto 'hayır'cı mı?

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Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, kripto 'hayır'cı mı?
"Bu türden tehditlerin millette her zaman ters etki yaptığını bilecek kadar deneyimli"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in "Hayır diyenler, 7 Haziran sonrası Türkiye'deki kaos ve istikrarsızlığı mumla arar" ifadesiyle ilgili olarak "İlnur Çevik’in bu türden tehditlerin millette her zaman ters etki yaptığını bilecek kadar deneyimli olduğunu göz önünde bulundurursak; İlnur Çevik’in kripto bir hayırcı olabileceğini söyleyebilir miyiz?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Dostum 'gaf' diyorsun ama bu alenen cehalet"başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2017) yazısı şöyle:

Yoksa İlnur Çevik kripto hayırcı mı?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, benim çok ama çok eski dostumdur.

Severim, sayarım kendisini.

Sempatiktir. 
Liberaldir.
Mavraya açıktır.

Fakat en son öyle bir şey yaptı ki...
Bendeki imajını yerle yeksan eyledi.

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