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Ahmet Hakan: Galiba yarın akşam hepimiz çok ama çok şaşıracağız, halkımız biraz şaka yapacak

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"Yarın, 'Ama bu kadar sürpriz de fazla' diyeceğiz"
Ahmet Hakan: Galiba yarın akşam hepimiz çok ama çok şaşıracağız, halkımız biraz şaka yapacak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yarın yapılacak olan 31 Mart yerel seçimi hakkında herkesin şaşıracağı sonuçların geleceğini iddia etti. Hakan, "Galiba hepimiz çok ama çok şaşıracağız" diyerek, "Galiba halkımız biraz şaka yapacak" ifadesini kullandı. 

Hakan'ın "Ne kaldı hafızamda şu altı adaydan?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bana öyle geliyor ki yarın akşam şunlar olacak

Galiba hepimiz çok ama çok şaşıracağız.

Galiba “Garanti kazanacak” dediklerimiz kaybedecek, “Garanti kaybedecek” dediklerimiz kazanacak.

Galiba bayağı bir anketçi, Adil Gür’ün referandumda düştüğü o acıklı duruma düşecek.

Galiba “Ama bu kadar sürpriz de fazla” diyeceğiz.

Galiba hepimizin gözü önce Ankara’da, sonra İstanbul’da olacak.

Galiba hepimiz yan gözle de Şişli’ye bakacağız.

Galiba halkımız biraz şaka yapacak.

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