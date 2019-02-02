Ahmet Hakan: İmamoğlu'na 'Sana kafa atmak istiyorum' falan diyenler provokasyon yapıyor, hepsi önceden kurgulanmış

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sokakta gösterilen bazı tepkiler için "Provokasyon" dedi.

Ahmet Hakan, "Provokatörler Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya çalışmaları için sürekli sokakta, vatandaşlarla bir arada olduğunu hatırlattı.

"Şu ana kadar Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyonlardan şu üç sonuç çıktı" diyen Hakan, şunları sıraladı: