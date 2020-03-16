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Ahmet Hakan: Korona morona dinlemeyip İtalya’ya gidesim geliyor

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Ahmet Hakan: Korona morona dinlemeyip İtalya’ya gidesim geliyor
Ahmet Hakan: Korona morona dinlemeyip İtalya’ya gidesim geliyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'dan gelen görüntüleri yorumladı. Karantina altındaki İtalyalıların balkonda şarkı söylediği bir fotoğrafa da yer veren Hakan, "Korona morona dinlemeyip İtalya’ya gidesim geliyor" düşüncesini dile getirdi. 

Hakan, "Telefonu açtığım anda yıldırım gibi geliyor görüntüler. İtalyanlar, balkonlarına çıkıp şarkılar söylüyorlar. Öyle eğleniyorlar ki... Korona morona dinlemeyip İtalya’ya gidesim geliyor." ifadesini kullandı. 

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