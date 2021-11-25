Ahmet Küçük ve Petr Timuchenko'nun ölüm sebebi açıklandı

1. 23.11.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Petr TİMUCHENKO (E-70)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği “ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 23.11.2021 tarihinde, Minareliköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ahmet KÜÇÜK (E-57)’ün, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.