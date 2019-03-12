Ahmet Kural, 10 ay hapis cezası almış

009'da uyuşturucu madde bulundurmaktan açılan davada Kural hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi.
Oyuncunun "yoğun olduğu" gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine 2014'te Cumhuriyet Savcılığı tarafından tekrar dava açılması istendi.
Takvim'de yer alan habere göre; hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilen Kural'ın Sıla'yı darp ettiği ispat edilirse işler farklı bir boyut kazanacak.
Kural, 5 yıl içerisinde başka bir suça karıştığı için uyuşturucudan aldığı 10 aylık hapis cezasını yatacak.
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