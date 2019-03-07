"Ahmet Kural beni dinlenip dinlenip dövdü"

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma görüldü. Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Gençoğlu, mahkemede verdiği ifadede şiddetin yaklaşık bir saat sürdüğünü belirterek, "Dinlenip dinlenip dayak yedim. Bir saat boyunca ara ara dayak yedim" dedi.

Mahkeme, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesi kararı aldı.

Ahmet Kural: Arkadaşlarıma ve inancıma saygısızlığı nedeniyle ayrıldık

Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu aktaran Ahmet Kural, sinema filmi vs. gösterimdeyken aylık 2,5 milyon kazandığını beyan etti. Ahmet Kural, 2017 Mayıs ayında Sıla Gençoğlu ile güzel bir ilişkiye başladıklarını söyleyerek, “Birlikteliğimiz sırasında aramızda kültür farkından dolayı anlaşmazlıklarımız vardı. Sıla hanım arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık” dedi.

Ayrılmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra Sıla Gençoğlu’nun Okan Yantır isimli biriyle beraber olduğuna dair duyumlar aldığını öne süren Kural, “Bu benim ağırıma gitti. Kendim mahremiyete biraz önem veriyorum. Olay basında da yer aldı. Sonrasında 6 Mayıs’ta Sıla hanım bana ‘dön’ diye mesaj attı. Cevap vermedim. 16 Mayıs’ta teyzesi aradı. ‘Sıla’nın Okan ile bir alakası yokmuş’ dedi. Ben ise ayrılma nedenimizin bu durum olmadığını söyleyerek telefonu kapattım. Araya ortak arkadaşlarımızı soktu. Ağustos ayında ise ‘sana şarkı yaptım’ dedi. Bu beni etkiledi. Konuştuk” dedi.

Kural, “İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. ‘Evet senin canını yakmak için yaptım’ dedi. Kendisinden evi terketmesini istedim. Aramızda tartışma oldu. Defol git dedim. Şoförümü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü.. Kendisi bana ‘yapma Ahmet konuşalım’ vs dedi. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarkende bana seni bitireceğim Ahmet kural dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Sıla Gençoğlu: 1 saat şiddet gördüm

Sıla Gençoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı. "Olay günü sanığın ailesinin evinde güzel vakit geçirdik. Daha sonra Zekeriyaköy'deki evine gittik orada kurtulamadığım aynı soru geldi. Alkolün etkisiyle bir anda sinir krizi geçirdi. Takribi bir saat sürdü. Kendimi evden kurtarmaya çalıştım diyen Gençoğlu, "kötü bir hatıraydı. Küfür etti. Kül tablasını kaldırdı, 'seni öldürürüm gebertirim' dedi. Birkaç kez yere düştüm böbreklerime ve kulaklarıma vurdu. Tekmeledi böbreklerimi. Çıkmak istedim bahçe kapısından içeri sokuldum. Kafama vurdu.Yerlerde sürüklendim. Yaklaşık 1 saat sürdü. Dinlenip dinlenip dayak yedim. Bir saat boyunca ara ara dayak yedim. İdrarımdan kan geldi" diye devam etti.



Ahmet Kural’ın avukatı, Sıla'nın açıklamalarından sonra, "İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?" diye sordu. Sıla ise, "Hayır, regl değildim" diye cevapladı.

Tanıklardan Zeynep T. ifade verdi: Arkadaşımın evinde kalıyorduk yan taraftaki evin Ahmet Kural'a ait olduğunu biliyorduk. Geç vakitte sesler gelmeye başladı evde ve bahçeden ses geliyordu.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti. Dava bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.