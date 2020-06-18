Ahmet Latif:  ‘Çok ayıp bir suçlama ile karşı karşıyayız’(video)

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bir gazetede hakkında çıkan haber ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, suçlamalara sert bir dil ile cevap verirken, suçlamaları atılan çamur ve büyük ayıp olarak nitelendirdi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bir gazetede hakkında çıkan haber ile ilgili olarak açıklama yaptı. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, suçlamalara sert bir dil ile cevap verirken, suçlamaları atılan çamur ve büyük ayıp olarak nitelendirdi.

AKDOĞAN ÖZGÜRLÜK STADI BAKIMSIZDI

Ahmet Latif yaptığı açıklamada, yerel bir gazetede gerek şahsım, gerekse Akdoğan belediyesi ile ilgili çıkan bir habere cevap vermek istiyorum. Akdoğan Özgürlük Stadyumu, tüm Kıbrıs’ta gece maçının oynaması ve, İngiltere’nin ünlü takımı Celsea’nin gece maçı oynanması için aydınlatılmış ilk tesistir. Ne yazıkki, yıllarca bakımsızlıktan dolayı harabe haline getirilmiştir. Akıncılar Gençlik Derneği ile ilgili gelen talep doğrultusunda, yapmış olduğumuz girişim sonrasında bu sahanın, bakımı için hazırladığımız protokole atfen bir çalışma başlattık.

MADDİ KAZANÇ ELDE ETMEDEN BÖLGE TAKIMLARININ KULLANIMINI SAĞLADIK

2 sayfa halinde hazırlanan protokol 2016 tarihinden itibaren Akdoğan Belediyesinin kullanımına verildi. Kırsal bir belediye olduğumuz için imkanlarımız kısıtlıdır. Taleplerimiz doğrultusunda sağlanan imkânlar ile gerek bölge gerekse belde takımlarının hiçbir maddi kazanç elde etmeden kullanımı için çalışma başlattık. Dönemin Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun bu konuda çok büyük katkıları oldu.

HARABE SAHA İÇİN ÇOK ÇABA SARFETTİK

Sahanın eski durumuna gelmesi için zor günler geçirdik. Çok çaba sarfettik. Akdoğan Akıncılar Spor Derneği, sahanın tamiri ile ilgili yardım istedi. Gelen talep doğrultusunda, Alkan Hoca’dan randevu aldık. Randevuya Mehmet Özdoğaç Başkan, Ayberg Besen, Hasan Ekingen,ve Akdoğan Belediyesi Asbaşkanı İrfan Can ile birlikte gitme kararı aldık. Yalnız MehmetÖzdoğaç’ın dedesinin rahmetlenmesinden dolayı, diğer arkadaşlarda herhangi bir mazaret bildirmeden o gün o toplantıya katılamadı. Toplantıya benim ile İrfan Can katıldı. Saha ile ilgili sıkıntıları Alkan Hoca’ya bildirdik ve yardım istedik. Alkan hoca malzemeleri bize temin etti. Gereğini de biz sahanın içindeyaptık. Yapmaya da devam ediyoruz.

SAHAYI YEMYEŞİL YAPTIK ELİMİZDEN ALDILAR

Tam bunun ile yaptığımız çalışmalarda çok manidardır ki, sahte imza, sahte mühür, , naylon fatura düzenlediğimiz ile ilgili çok ayıp bir suçlama ile karşı karşıya geldik. Son bıraktığımızda daha doğrusu elimizden alındı. Sahanın elimizden bakımını yapamadığımızdan dolayı alındığını bize resmi bir kağıt ile bildirdiler. Saha yemyeşil bir vaziyeteydi.

SUÇLAMA MESNETSİZ

Biz sahayı elimizde tuttuğumuz süre içerisinde, hiçbir maddi çıkar beklemeden bölge takımlarımızın yanında olduk. Usta başım kulübün yönetiminde. Asbaşkanım kulübün yönetiminde, Bir bölüm malzemeyi aldığımız arkadaşımız kulübün yönetiminde. Personelim kulübün yönetiminde ama bize gelen suçlama kulüp yönetiminden habersiz malzeme aldığımız yönünde.

ÇOK AYIP BİR SUÇLAMA İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK

Birde genel kurul oldu. Ve bu hesaplar o genel kurulda aklandı. Ancak biri almış olduğu görev gereği bizi sahte mühürsahte imza, sahte mühür, , naylon fatura düzenlediğimiz ile ilgili çok ayıp bir suçlama ile karşı karşıya bıraktı. Onlar bize çamur atmaya devam etsin. Biz bütün Akdoğan bölgesine hizmet etmeye devam edeceğiz.