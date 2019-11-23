  • BIST 106.588
  • Altın 268,562
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ahmet Mekin tüm organlarını bağışladı

» »
Yeşilçam'da kariyerine yaklaşık 200 film sığdıran Ahmet Mekin (87) tüm organlarını bağışladı. Sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Mekin, "O gün bugünmüş" dedi.
Ahmet Mekin tüm organlarını bağışladı

Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Garip Yolcu, Umut Üzümleri ve Yaşam Kavgası gibi çok sayıda film ve dizide rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne giderek, organlarını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birimi'nde koordinatörler tarafından ilgiyle karşılanan Ahmet Mekin, kısa sohbetin ardından, organlarını bağışladığına ilişkin belgeyi imzaladı.

"ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR"

 

Ahmet Mekin 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görüldüAhmet Mekin 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü

 

Sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Mekin, "O gün bugünmüş" dedi. Sanat camiasının her fırsatta organ bağışında örnek olması gerektiğine dikkat çeken Mekin, "İnsanların öldükten sonra, başka acıların sevinci ve yaşam umudu olmak istemesi çok değerli ve kutsaldır. Organ bağışı hayat kurtarır" diyerek, herkesi organ bağışına davet etti.

"EMPATİ YAPMAK GEREKİYOR"

Basında zaman zaman sanatçıların organ bağışı yaptıklarını okuduklarını söyleyen Ahmet Mekin, "Bu mesajların önemini, insanlar organ bekleyenlerin yerinde olabileceğini düşünerek anlamalı. İnsanların bu konuda empati yapmalarını çok önemsiyorum. İnsan ölünce uygun görülen organlarının, başka bedenlerde yaşayacağını bilmesi, başka bedenlere can ve yaşama sevinci olması çok önemli. Türkiye'de ve dünyada organ bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeterli sayıda organ nakli olması için insanların daha bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diş tedavilerinde maliyet düzenli kontrolle azalıyor23 Kasım 2019 Cumartesi 13:23
  • Çocukları 'babaanne usulü' besleyin uyarısı23 Kasım 2019 Cumartesi 13:22
  • Dünyanın en büyük salgınlarından biri: 5 bin can aldı22 Kasım 2019 Cuma 21:35
  • Sıcak çay içmek yemek borusu kanserine yol açıyor22 Kasım 2019 Cuma 21:34
  • Dünyanın en büyük salgınlarından biri: Kızamık, Demokratik Kongo’da, 5 bin can aldı22 Kasım 2019 Cuma 13:03
  • Bolat: “Şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz”22 Kasım 2019 Cuma 12:27
  • 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi18 Kasım 2019 Pazartesi 11:36
  • 'Gebelik şekeri' ile depresyon arasında bağlantı18 Kasım 2019 Pazartesi 11:33
  • Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?18 Kasım 2019 Pazartesi 11:29
  • Kendisi gibi prematüre doğan bebekleri sağlığına kavuşturuyor17 Kasım 2019 Pazar 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti