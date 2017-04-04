Ahmet Mithat Berberoğlu kabri başında anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 15’inci yıl dönümünde Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Grine Milletvekili Ömer Kalyoncu, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve yakınları katıldı.

Anma töreninde CTP Genel Başkanı Erhürman ile Berberoğlu’nun kardeşi Atilla Berberoğlu birer konuşma yaptı.

ATİLLA BERBEROĞLU: "MEMLEKETİN YÜCELMESİ İÇİN ÇALIŞTI"

Atilla Berberoğlu konuşmasında, kardeşi Ahmet Mithat Berberoğlu’nun hayatı boyunca, memleketin yücelmesi, halkın demokratik düzen ve refah içinde yaşaması için çalışan bir kişi olduğunu; CTP’nin bu maksat için, o dönemdeki karışık düzen içerisinde gençlere doğru yolu göstermek için Bereberoğlu ve arkadaşları tarafından kurulduğunu kaydetti.

Berberoğlu, kardeşine CTP’nin kuruluşu döneminde toplumu parçalayacağı yönünde eleştiriler yöneltildiğini, ancak bu eleştirileri yapanların, iki yıl sonra siyasi partilerin demokratik düzenin yerleşmesi için gerekli olduğunu görünce Berberoğlu’nun yoluna başvurduğunu ifade etti.

Atilla Berberoğlu, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun fikirlerini açıkça söyleyen, şahıslara hiçbir zaman hücum etmeyen, fikirlerini savunan bir şahsiyet olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN: “SADECE ANMA DEĞİL, MÜCADELENİN VE ÖDENEN BEDELLERİN HATIRLANMASI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Ahmet Mithat Berberoğlu adına düzenlenen bu törenin, kendileri açısından sadece bir anma töreni olmadığını, ülkede demokratik düzende en asgari koşulların yerleşmesi için verilen mücadelenin, ödenen bedellerin hatırlanması açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Ülkede demokrasi, özgürlük, barış ve insan hakları konusunda sağlanan ilerlemelerin temelinde, tüm CTP’lilerin emeğinin, terinin, kanının ve ödediği bedellerin bulunduğunu Erhürman, iktidar ve egemenlerin unutma ve unutturma üzerine kurulduğunu kaydetti.

Erhürman, “Kıbrıs Türk resmi tarihinde Birinci Genel Başkanımızın yeri, hak ettiği yerin çok daha gerisinde yansıtılmıştır. Bu mücadeleyi verenler, bu bedelleri ödeyenler 1973 seçimlerinde haksızlıklara uğrayanlar, o haksızlıklarla karşılaşanlar sanki tarihimizde yokmuş gibi davranılmıştır” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendilerinin tarihte neler yapıldığını çok iyi bildiklerini ve unutulmasına asla izin vermeyeceklerini de vurguladı.