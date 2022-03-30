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Ahmet Mithat Berberoğlu, ölümünün 20’nci yıl dönümünde törenle anılacak

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Aynı gün Kıbrıs Türk toplumuna sadece politikada değil, sosyal ve kültürel alanda da hizmet eden merhum Berberoğlu’nun adının verildiği Girne’deki meydana da isim tabelası takılacak.
Ahmet Mithat Berberoğlu, ölümünün 20’nci yıl dönümünde törenle anılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kurucularından ve ilk genel başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, ölümünün 20’nci yıl dönümünde 4 Nisan Pazartesi saat 10.00’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Aynı gün Kıbrıs Türk toplumuna sadece politikada değil, sosyal ve kültürel alanda da hizmet eden merhum Berberoğlu’nun adının verildiği Girne’deki meydana da isim tabelası takılacak.

Berberoğlu’yla ilgili anma etkinlikleri hakkında TAK’a açıklama yapan yakın arkadaşı Fadıl Çağda, saat 10.00’da mezarı başındaki anma töreninin ardından saat 12.00’de Leymosun Kültür Evi’nde toplanacaklarını, ailesi tarafından Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’na çelenk konulacağını ve buradaki meydana “Ahmet Mithat Berberoğlu Meydanı” adının verildiği tabelanın, Berberoğlu’nun kızı Ayşen Berberoğlu tarafından asılacağını söyledi.

Çağda, anma etkinliklerine tüm siyasi partilerin davetli olduğunu belirtti.

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