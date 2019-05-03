Ahmet Muratoğlu’ndan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Muratoğlu’nun mesajı şu şekilde:

“Öncelikle her zaman samimi ve içten temas içerisinde olduğum basın emekçisi dostlarımın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlamak istiyorum.

Özellikle bu yıl Basın Özgürlüğü Endeksiyle ilgili hazırlanan raporda KKTC’nin 2018’e göre 3 sıra yükselmesi hepimiz adına sevindirici bir gelişmedir. Tabi ki hepimizin arzusu önümüzdeki yıl daha da üst sıralara çıkmaktır.

Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri haketmektedir. Bu bağlamda basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan ve basın etiğine önem veren tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü yeniden kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.”