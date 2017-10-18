Ahmet Ogan Akova’dan ayrıldı

Ligde geride kalan dört haftada galibiyet alamayan Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği başkanı Sermen Vudalı, yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan ile önceki akşam yaptığı toplantı sonrasında karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Geç vakide kadar süren toplantıda kötü gidişin nedenleri masaya yatırılarak gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra takımın önünün açılması ve yeni bir hava gelmesi adına teknik direktör Ahmet Ogan görevinden ayrıldı.
Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü başkanı Sermen Vudalı, teknik direktör Ahmet Ogan ile anlaşarak yolları ayırdıklarını belirterek takımın başına geçen yılda takımda görev yapan teknik direktör Ali Özçalışkan ile yola devam edeceklerini açıkladı.
ALİ ÖZÇALIŞKAN ANTRENMANA ÇIKTI
Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü’nde göreve getirilen teknik direktör Ali Özçalışkan, takımla birlikte ilk antrenmanı dün gerçekleştirdi. 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Lapta ile karşılaşacak olan Akova’da çalışmalar sürerken, son taktik çalışma 19 Ekim Perşembe günün yapılarak hazırlıklar tamamlanacak.
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