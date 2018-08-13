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Ahmet Ogan Arter'e Teşekkür Etti

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Turnuvanın üçüncülük maçında ise Maraş Gençlik rakibi Mağusa Spor Akademisi’ni 5-4 mağlup ederek üçüncü oldu.
Ahmet Ogan Arter'e Teşekkür Etti

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dört yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Mehmet Ali Ergazi halı saha yıldızlar anı futbol turnuvasının tamamlanmasının ardından turnuvaya katkı koyan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür plaketi verildi. Görev süresi boyunca spora büyük önem veren destek ve katkı koyan Gazimağusa Belediye başkanı İsmail Arter turnuvanın ödül törenine sağlık sorun nedeniyle katılamamasının ardından makamında ziyaret edilerek yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketini KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan tarafından taktim edildi.

Mehmet Ali Ergazi Turnuvası   

Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi, Mey İçki Sanayi Ticaret Şirketi Ltd (Meysu), KKTC Mağusa Spor Akademisi, merhum Mehmet Ali Ergazi Ailesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen Mehmet Ali Ergazi halı saha anı futbol turnuvasında Dumlupınar, Maraş Gençlik, Vadili, Mağusa Spor Akademisi olmak üzere 4 takım katıldı. Mehmet Ali Ergazi halı saha anı futbol turnuvası yıldızlar kategorisinde 2005-2006 doğumlu futbolcuların  mücadele ettiği ve Faal futbol hakemliği bırakmış Abdullah Adem’in yönettiği karşılaşmalar Gazimağusa Belediyesi Doktor Fazıl Küçük Spor Kompleksi içerisindeki halı sahalarda oynanan turnuva final karşılaşmasında Dumlupınar rakibi Vadili’yi 9-5 mağlup ederek turnuva şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Maraş Gençlik rakibi Mağusa Spor Akademisi’ni 5-4 mağlup ederek üçüncü oldu. Mehmet Ali Ergazi halı saha anı futbol turnuvası final maçı sonrasında düzenlene ödül töreninde tüm takımlara kupa, şampiyon Dumlupınar takıma madalya, katkı koyanlara plaketleri Merhum Mehmet Ali Ergazi’nin babası Hüseyin Ergazi, annesi Esen Ergazi, Kız kardeşi Emine Çimen, yengesi Yüksel Ergazi, Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Mağusa Gelişim Akademisi personeli Emine Özarı, Dumlupınar A takım antrenörü Mehmet Emin Zaim, Vadili antrenörü Kürşat Özer tarafından verildi.

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