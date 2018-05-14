  • BIST 101.852
  • Altın 184,018
  • Dolar 4,3368
  • Euro 5,1837
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Ahmet Sami Topcan Kupası, Cihangir’in (3-1)

» »
Ahmet Sami Topcan Kupası, Cihangir’in (3-1)
Ahmet Sami Topcan Kupası, Cihangir’in (3-1)

Süper Lig U21 Şampiyonu Cihangir ile 1.Lig Doğu grubu Şampiyonu Dumlupınar’ın karşı karşıya geldiği Ahmet Sami Topcan kupasında kazanan 3-1’lik skorla Cihangir oldu. Dumlupınar ve Cihangir takımlarına madalyaları ve şampiyon Cihangir U-21 takımına şampiyonluk kupası Ahmet Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Federasyon temsilcisi Orçun Kamalı tarafından verildi.

YER. Lefkoşa Atatürk Stadı.
HAKEMLER: İsmail Egeli-Recep Yamuk-Abdullah Genç

CİHANGİR U-21: Mehmet-Emirali-İsrafil-Arkadaş(H.Karavezireler dk.82)-Hüseyin-Doğan-Volkan(Halil dk. 90+3)-Ömer(Asrın dk.60)-Ergün-Kemal-Zeki

DUMLUPINAR U-21: Yılmaz-Hasan-Mahmut-Mustafa-Mert-Can-Çağın(Altay dk.51)-Yıldıray-BerkeAdemok(Emre
Turgut dk.21)

GOLLER: Dk.6 M.Karavezirler, dk.16 Volkan(pen), Asrın dk.67 (CİHANGİR) Dk. 81 Yıldıray(pen) (DUMLUPINAR)


3. dakikada Dumlupınar rakip ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. Berke’nin ceza alanı içine gönderdiği topa Yıldıray sert vurdu kaleci Mehmet güçlükle topu kornere attı.

4. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Arkadaş rakip futbolcu Mert Yücetürk tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan M.Karavezirler takımı Cihangir’i 1-0 öne geçirdi.

5. dakikada Cihangir U-21 farkı 2’ye çıkardı. Sol taraftan yapılan ortada Volkan’ın kafa vuruşunda top üst kale direğinden döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Volkan topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

6. dakikadaki Dumlupınar atağında topla rakip ceza alanında buluşan Yıldıray’ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

7. dakikada sağ taraftan Berke’nin rakip defans arkasına gönderdiği topa altı pas içerisinden Emre kötü vurarak topu dışarı atarak takımı Dumlupınar adına bir fırsatı kullanamadı.

8. dakikadaki Dumlupınar atağında Mert Yücetürk’ün pasında topla buluşan Mert Güçlücan’ın vuruşunda Cihangir kalecisi Mehmet topu ayakları ile uzaklaştırdı.

9. dakikada gelişen Cihangir atağında sonradan oyuna giren Asrın kalecinin üzerinden topu filelere gönderince Cihangir U-21 takımı 3-0 öne geçti.

10. dakikadaki Dumlupınar atağında Cihangir futbolcusu İsrafil rakip futbolcu Can’ı ceza alanı içinde düürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yıldıray’ın kullandığı penaltı kaleciden döndü. Dönen topa bu kez kafa ile vuran Yıldıray topu ağlara yollayınca skor da 3-1 oldu.

11. dakikadaki Dumlupınar atağında Mert topa sert vurdu üst direğe de vuran top dışarı gitti. Az sonra maç da bu skorla sona erdi ve Cihangir U-21 gençleri Ahmet Sami Topcan Kupası’nın sahibi oldu. Dumlupınar ve Cihangir takımlarına madalyaları ve şampiyon Cihangir U-21 takımına şampiyonluk kupası Ahmet Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Federasyon temsilcisi Orçun Kamalı tarafından verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu25 Nisan 2018 Çarşamba 10:16
  • Meclis Takımı dostluk maçı yaptı09 Nisan 2018 Pazartesi 11:57
  • Dünyanın en seksi kadın futbolcuları05 Nisan 2018 Perşembe 12:13
  • Beşiktaş, Ibrahimovic'e 'Hayır' dedi27 Mart 2018 Salı 12:35
  • K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları25 Mart 2018 Pazar 19:58
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu21 Mart 2018 Çarşamba 17:00
  • GG, rakibine acımadı: 4-011 Mart 2018 Pazar 17:47
  • KKTC futbol liglerinde günün sonuçları10 Mart 2018 Cumartesi 20:40
  • Fiorentina Kaptanı Davide Astori ölü bulundu!04 Mart 2018 Pazar 17:04
  • K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları03 Mart 2018 Cumartesi 20:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti