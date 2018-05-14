Ahmet Sami Topcan Kupası, Cihangir’in (3-1)

Süper Lig U21 Şampiyonu Cihangir ile 1.Lig Doğu grubu Şampiyonu Dumlupınar’ın karşı karşıya geldiği Ahmet Sami Topcan kupasında kazanan 3-1’lik skorla Cihangir oldu. Dumlupınar ve Cihangir takımlarına madalyaları ve şampiyon Cihangir U-21 takımına şampiyonluk kupası Ahmet Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Federasyon temsilcisi Orçun Kamalı tarafından verildi.

YER. Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: İsmail Egeli-Recep Yamuk-Abdullah Genç

CİHANGİR U-21: Mehmet-Emirali-İsrafil-Arkadaş(H.Karavezireler dk.82)-Hüseyin-Doğan-Volkan(Halil dk. 90+3)-Ömer(Asrın dk.60)-Ergün-Kemal-Zeki

DUMLUPINAR U-21: Yılmaz-Hasan-Mahmut-Mustafa-Mert-Can-Çağın(Altay dk.51)-Yıldıray-BerkeAdemok(Emre

Turgut dk.21)

GOLLER: Dk.6 M.Karavezirler, dk.16 Volkan(pen), Asrın dk.67 (CİHANGİR) Dk. 81 Yıldıray(pen) (DUMLUPINAR)



3. dakikada Dumlupınar rakip ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. Berke’nin ceza alanı içine gönderdiği topa Yıldıray sert vurdu kaleci Mehmet güçlükle topu kornere attı.

4. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Arkadaş rakip futbolcu Mert Yücetürk tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan M.Karavezirler takımı Cihangir’i 1-0 öne geçirdi.

5. dakikada Cihangir U-21 farkı 2’ye çıkardı. Sol taraftan yapılan ortada Volkan’ın kafa vuruşunda top üst kale direğinden döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Volkan topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

6. dakikadaki Dumlupınar atağında topla rakip ceza alanında buluşan Yıldıray’ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

7. dakikada sağ taraftan Berke’nin rakip defans arkasına gönderdiği topa altı pas içerisinden Emre kötü vurarak topu dışarı atarak takımı Dumlupınar adına bir fırsatı kullanamadı.

8. dakikadaki Dumlupınar atağında Mert Yücetürk’ün pasında topla buluşan Mert Güçlücan’ın vuruşunda Cihangir kalecisi Mehmet topu ayakları ile uzaklaştırdı.

9. dakikada gelişen Cihangir atağında sonradan oyuna giren Asrın kalecinin üzerinden topu filelere gönderince Cihangir U-21 takımı 3-0 öne geçti.

10. dakikadaki Dumlupınar atağında Cihangir futbolcusu İsrafil rakip futbolcu Can’ı ceza alanı içinde düürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yıldıray’ın kullandığı penaltı kaleciden döndü. Dönen topa bu kez kafa ile vuran Yıldıray topu ağlara yollayınca skor da 3-1 oldu.

11. dakikadaki Dumlupınar atağında Mert topa sert vurdu üst direğe de vuran top dışarı gitti. Az sonra maç da bu skorla sona erdi ve Cihangir U-21 gençleri Ahmet Sami Topcan Kupası’nın sahibi oldu. Dumlupınar ve Cihangir takımlarına madalyaları ve şampiyon Cihangir U-21 takımına şampiyonluk kupası Ahmet Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Federasyon temsilcisi Orçun Kamalı tarafından verildi.