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Ahmet Sanver’den Suat Günsel Cami’ye pankartlı protesto...'Kul hakkı yendi'

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İş İnsanı Ahmet Sanver, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaptırdığı caminin kendi arazileri üzerinden geçmesi dolayısıyla bugün caminin park yerinde pankart açtı.
Ahmet Sanver’den Suat Günsel Cami’ye pankartlı protesto...'Kul hakkı yendi'

İş İnsanı Ahmet Sanver, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaptırdığı caminin kendi arazileri üzerinden geçmesi dolayısıyla bugün caminin park yerinde pankart açtı.

Sanver açtığı pankartta, “Değerli halkımız: bu cami kul hakkı üzerine inşa edilmiş olduğu için lanetlidir!

O nedenle burada ibadet etmek, namaz kılmak günah ve haramdır!” ifadelerine yer verdi.

Pankart çevredeki vatandaşların ilgisini uyandırdı.

Sanver ailesinin Günsel ailesiyle hukuki süreci devam ediyor.

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