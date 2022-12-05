Ahmet Savaşan: Böyle bir güne ihtiyaç duyulmamasını diliyorum

Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, toplumlara, uluslara ve sürekli kıyaslandığı erkeğe can veren kadının, yaşam kaynağı ve tabiatın en fedakar varlığı olduğuna işaret ederek, bugün kadınlara hak ettiklerinin verilmemesi, tam tersine eziyet ve şiddet gösterilmesinin insanlık açısından büyük bir utanç kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Dünyada veya ülkemizde kadın ve erkek arasındaki hem sosyal hem duygusal ayrılıkların, kadınların kendilerini savunma hakları olduğunu vurgulama gereğini beraberinde getirdiğine işaret eden Savaşan, “kadınların yaşadıkları hak ihlalleri önce aile içinde başlıyor, yayılarak toplumsallaşıyor. Halbuki kadın erkek ayrımı ve kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapılması akıl ve mantık dahilinde olmayan çağ dışı bir uygulamadır. Kadının aile ve toplum yapısındaki önemi düşünüldüğünde her konuda her alanda eşitlikten öte önceliğin sahibi olması gerekiryor. Çünkü sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşayan ve çalışan kadının yetiştirdiği çocuk huzurlu bir toplumun temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.

5 Aaralık problemlere çözüm bulunması için önemli bir çağrı…

Kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer almasının çağdaş dünyanın gereği olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, 5 Aralık’ın içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarından bu yana bütün Dünya’da kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri önemli bir mücadele ve dayanışma günü olduğuna işaret ederek, bu günün kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ve yaşanan problemlere çözümler bulunması açısından önemli bir fırsat yarattığına dikkat çekti.

Gerçek bir ilerleme kadınlarla eşitlikten geçiyor…

Demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi gerektiğine inanç belirten Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçek bir ilerlemeden bahsedilmek için; kadınlarımızın çalışma alanlarının genişletilerek, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına ve siyasete kadar yaşamın her alanında eşit fırsat ve imkanlardan yararlanmalarının şart olduğunu belirtti.

Eşitlik için samimiyetle gereken adımlar atılmalıyız…

Kadınların mecliste ve pek çok noktada azınlıkta olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, yapılan hukuki düzenlemelere ve atılan olumlu adımlara rağmen; kadın-erkek eşitliği uygulamaları açısından KKTC’de alınması gereken daha çok mesafe olduğunu söyledi. Ülkemizde kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılık gibi konuların üzerine gidilse de halen istenen noktadan uzak olunduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “KKTC’de yasalar önünde kadın ve erkeğin eşit olmasına rağmen, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın yaşamın her alanında eşit koşullarda yer alabildiğini söylemek mümkün değildir. İhtiyacımız olan öncelikle bu gerçeğin kabul edilmesi ve ardından da samimiyetle gereken adımların atılmasıdır. Bu kapsamda biz seçilmişlere, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere ve toplumun geneline eşitliğin sağlanmasının temini için önemli görevler düştüğünün farkında olarak, inanıyorum ki bu dönemde gereken adımlar atılmaya başlanacaktır” dedi.

Kadınlara haklarını layıkıyla yaşadıkları bir dünya diliyorum…

Savaşan mesajının sonunda “bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınların Dünya Kadın Hakları Günü’nü selamlıyor, böyle bir güne ihtiyaç duyulmadan her kadının kendi yaşam özgürlüğü ve haklarını layıkıyla yaşadığı bir dünya dileyerek, bütün kadınlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.