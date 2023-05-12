Ahmet Savaşan: Hemşirelerimiz, geleceğimiz, alkışlamak yetmez

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Dünya Hemşireler günü dolayısıyla hastaneleri ziyaret ederek hemşireleri kutladı.

Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada, "Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğduğu gün kutlanan Hemşireler Günü’nde, hemşirelerin Koronavirüs pandemisi sürecinde gösterdiği cesareti ve ortaya koydukları unutulmaz performansı minnetle selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HEMŞİRELER ZORLUKLARLA KARŞILANIYOR”

Pek çok noktada yaşanan personel yetersizliği ve artan yaşam maliyetleri de dahil olmak üzere hemşirelerin dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de zorlukla karşılaştığına işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, hemşirelik alanı ile ilgili bir çok adım atılmış olsa da halen gidilecek uzun bir yol bulunduğuna dikkat çekti.

“HEMŞİRELERİN MUTLU, HASTALARIN MEMNUN OLACAĞI GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYORUZ”

12 Mayıs’ın hastanelerde, kliniklerde ve diğer sağlık ortamlarında sağlık hizmeti veren hemşirelerin sıkı çalışmalarını, özverilerini ve şefkatlerini kutlamak ve alkışlamak için bir fırsat yarattığını belirten Ahmet Savaşan, sağlık sistemindeki hayati rollerine rağmen, ülkemizde ve dünyanın pek çok coğrafyasında hemşirelerin hem finansal hem de psikolojik zorluklar yaşadığına işaret ederek, “bu gün hemşireleri alkış yetmez, hemşirelerin hizmet verirken mutlu olurken, hizmet alanları da memnun edebilecekleri bir yapının kurulması için gerekli adımları atmak ve atılacak adımlara desteklemek gerekir. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil 56 üye ülkesinde bu süreci desteklemektedir” diye konuştu.

“HEMŞİRELER KORUNMALI, SAYGI DUYULMALI VE DEĞER VERİLMELİDİR”

Bu yılın temasının "Hemşirelerimiz, Geleceğimiz” olarak belirlendiğini ve bu temanın da, pandemi sürecinden ders çıkartılarak hemşirelerin korunması, saygı duyulması ve değer verilmesi için gereken eylemlerin hayata geçirilmesine işaret ettiğine dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan mesajının sonunda, “Özveri ile hasta ve yakınlarına hizmet veren bütün hemşirelere gönülden teşekkür ediyor, hemşireler gününü içtenlikle kutluyorum” dedi.