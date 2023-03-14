Ahmet Savaşan: Sağlık sisteminin hızla yenilenmesi gerekiyor

Savaşan, “Yaşadığımız felaketler, sağlık sisteminin önemini bir kez daha kanıtlamıştır. Sağlık sistemimizi, ihtiyaçlara gecikmeden cevap verecek ve çalışanlar ile hastaların haklarını geliştirecek şekilde bir an önce yenilememiz gerekiyor” dedi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek sağlık sisteminin yenilenmesinin önemine vurgu yaptı

Katıldığı bir televizyon programında 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili konuşan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın geçirilmesi yanı sıra, iş yeri hekimliği tüzüğünün de bir an önce hayat bulmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Savaşan “bu konularda daha fazla gecikmeden gereken adımları atılmalıdır. Gerekenlerin bir an önce yapılması konusunda başta ilgili bakanlar ve elbette bizlere de görev düşüyor” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN YILLARDIR KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARI VAR”

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde ülke insanına ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevin ise hekimler ile sağlık çalışanlarına düştüğünü ifade eden Ahmet Savaşan, sağlık sisteminin yıllardır kronikleşmiş sorunları nedeniyle ülke insanının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük sorunlar yaşadığına vurgu yaptı. Savaşan “en hayati ihtiyaçların başında insanımızın hastane ve hekim seçebilmesi ve kesintisiz kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi geliyor” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK SİSTEMİNİ YENİLEMEK TOPLUMA KARŞI EN ÖNEMLİ GÖREVLERDEN BİRİDİR”

Sağlık sisteminin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu, bu yenilenmenin hem sağlık çalışanlarının, hem de hastaların haklarını koruyup geliştirmek amacıyla yapılması gerektiğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, bunu yapmanın devletin topluma karşı en önemli görevlerden biri olduğuna işaret etti.

“İNSANIMIZ, SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİREN BİR DEVLET İSTİYOR”

Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın geçirilmesi ve iş yeri hekimliği tüzüğünün de yapılmasının daha fazla geciktirilmemesi gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, “insanımız, sorumluluğunu yerine getiren bir devletin yanı sıra, iyi eğitim almış, en iyi çalışma şartlarında hizmet üreten, ürettiği hizmetlerden memnun olarak, hastalarına saygı gösteren ve yarınlara umutla bakabilen hekimler ile sağlık çalışanlarını görmek istiyor” dedi.

“DEVLET, HEM KAMU HEM ÖZELDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN SORUMLUDUR”

“Devlet, ister doğrudan kamusal olarak verilen, isterse özel sektörden alınan sağlık hizmetlerinin tümünden sorumludur. Genel Sağlık Sigortası ile bu hizmetlerin bir çatı altında toplanması, hastaların etkin bir sağlık hizmetine ulaşabilmesini sağlayacaktır” diyen Dr. Ahmet Savaşan, yurttaşların hasta olmadan sağlıklarının korunmasının da çok büyük bir önemi olduğunun altını çizdi. Savaşan, koruyucu hizmetlerin hayat kurtarma noktasında belirleyici olduğu kadar, devletin sağlık harcamalarının düşürülmesi noktada da önemli olduğunu vurguladı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının devletin sorumluluğunda olduğunu anımsatan Savaşan, “koruyucu sağlık hizmetlerinin arttırılması halinde devletin ve insanların tedavi masrafları azalacak, iş gücü kayıpları önlenecek, toplumsal huzur ile refah büyük ölçüde artacaktır” dedi.

“DR. KÜÇÜK’Ü MİNNETLE YAD EDİYORUZ”

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Toplumsal Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük’ü de anan Dr. Ahmet Savaşan, “doktorluğu, halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerimizde farklı ve silinemez bir yere sahip liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğduğu bu önemli günde kendisini minnetle yad ederken, görevleri başında hayatlarını kaybeden veya başka nedenlerle aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, emekliye ayrılanlar ile hizmet vermeye devam edenlere sağlık ve huzur dileyerek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutlarım” ifadelerini kullandı.