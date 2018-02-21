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Ahmet Sennaroğlu, aday olmayacağını açıkladı

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Ahmet Sennaroğlu, aday olmayacağını açıkladı
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2018 Haziran’da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmayacağını duyurdu

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, 2018 Haziran’da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Siyasete partisi olan UBP’nin farklı platformunda sürdüreceğini belirten Sennaroğlu, halkla daha iç içe olacağını söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Sennaroğlu, şunları kaydetti:

“Değerli belde halkım, yaklaşık olarak 4 yıl görevdeyim. Beldemizin köyleri için yaptıklarımız ortada. Her köye hizmet ettik ve etmeye devam ediyoruz. TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Katkıları ile yaklaşık 4.000.000 TL bloke, maliyede belediyemiz için hazır. Bölgemizde sağlık projesi başladı. Balalan ve Yedikonuk arasına üniversite gelmesi için çalışmalar hızlandı. Önümüzdeki günlerde basın karşısında tüm detayları açıklayacağım.

Ancak UBP PM karar almış. Belediye başkanları otomatik olarak aday olacak ama aile içinde almış olduğum karar doğrultusunda 2018 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday olmayacağımı tüm kamuoyuna duyururum. Siyaseti partim olan UBP’de, farklı platformda sürdüreceğimi belirtirken, siz halkımla daha çok iç içe olacağımı bilmenizi istedim. 2014’de amacımız koltuk değil hizmet diye söylemiştik. 10 yıldır yapılmayan hizmetleri 4 yılda yaptığımız düşüncesindeyim. Bu düşüncelerle bana destek veren ve aday olmamı isteyen tüm kardeşlerimden özür diler, yine hep beraber olacağımızı sizlere açıkça belirmek isterim”

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