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Ahmet Serdaroğlu: 8 bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil

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KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Bizim bu halde 8 bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil. Bu emekçilere en büyük haksızlık olur ki onları sefalete itmek olur. Asgari ücret değil, sefalet ücreti olur bunun adı…” diye konuştu.
Ahmet Serdaroğlu: 8 bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrette 8 bin 500 TL gibi Mayıs ayı açık sınırı altında bir ücreti zinhar kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Serdaroğlu, söz konusu zam parametresine haziran ayı hayat pahalılığının (HP) da bineceğini kaydetti.

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, katıldığı tv programında konu hakkında şu net ifadeleri kullandı:

“Açlık sınırının altında asgari ücreti falan kabul etmemiz mümkün değildir. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapılan hesap açlık sınırında Mayıs sonu itibariyle 8 Bin 676 TL.

Önümüzdeki hafta toplamasını düşünürsek asgari ücret komitesinin, haziran temmuzda belirlenecek. Haziran HP de elenecek; açlık sınırı daha da yükselecek. Bizim bu halde 8 Bin 500 TL'ye onay vermemiz mümkün değil. Bu emekçilere en büyük haksızlık olur ki onları sefalete itmek olur.

Asgari ücret değil, sefalet ücreti olur bunun adı…”

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