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Ahmet Serdaroğlu, 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

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Kamu-İş Genel Başkanı ve Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Ahmet Serdaroğlu, 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Kamu-İş Genel Başkanı ve Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’i kutlamanın gururu ve sevincini yaşıyoruz. Milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın, var olma mücadelesinin timsali olan dünya da eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmanın sonucu olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

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Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü kutlarken; Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, nice zaferler kazanan silah arkadaşları ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak ve korumak en büyük görevimizdir.

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