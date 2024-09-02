  • BIST 9833.22
  • Altın 2736.237
  • Dolar 34.0601
  • Euro 37.6731
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de genel grev çağrısı

Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücret bin dolar değil, 2 bin dolar bile olur!

» »
Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Bin dolar asgari ücret olmaz” açıklamasına işaret ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle bir yönetime maruz kalırsak, asgari ücret bırakın bin doları, 2 bin dolar bile olur” dedi.
Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücret bin dolar değil, 2 bin dolar bile olur!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı çağrının ardından asgari ücret masasını toplanmasını beklerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan gelen “1000 dolar asgari ücret mi olur” çıkışına sert tepki gösterdi. Serdaroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle bir yönetime maruz kalırsak, asgari ücret bırakın bin doları, 2 bin dolar bile olur” dedi.

Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı döviz stabil diyor.  Peki dövizin stabil olduğu sadece asgari ücret artışı sırasında mı aklına geliyor?  Zamlar yapılırken dövizin stabil olduğunu bilmez miydi, duymaz mıydı? Acaba bu zamlar yapılırken neredeydi, kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil miydi?

Malum Sayın Cumhurbaşkanı sürekli yurtdışında olduğu için zamlardan habersiz olabilir. Kendisi ekmek elden su gölden yaşadığı, zamlara maruz kalmadığı, elektrik faturası, kira ödemediği için, gıda ve temizlik ürünlerini bedava temin ettiği için enflasyonu hissetmeyebilir…

Ancak memleketin pahalılığı karşısında yaklaşık bin sterlin emekli maaşı alan İngilizler bile ülkeden kaçıyor. Rusya-Ukrayna savaşından buraya kaçan insanlar, fahiş fiyatlar karşısında arkasına bakmadan dönüyor.  Öyle görünüyor ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu durumdan haberi yok.

Bırakın artık cenazeleri düğünleri gezmeyi Sayın Tatar… Bırakın artık vatandaşın sevincinden ve üzüntüsünden faydalanmayı… İnsanımızın yaşantısını  izleyin.  Mezun olduğunuz Cambridge Üniversitesi’nin hakkını verin… Enflasyonu durdurun.  Yaşanan hayat pahalılığı ile ceplerini dolduranları, haksız kazanç elde edenleri, vergi kaçıranları tespit edin… Bunları yapın ki mezun olduğunuz üniversiteye layık olun…

Size  saygımız sonsuz ama olmadı Sayın Cumhurbaşkanı… Bu açıklama size hiç yakışmadı. Açlık sınırında yaşam mücadelesi veren asgari ücretlinin dolarla işi yok. Onların derdi ailelerinin geçimini sağlamak. Asgari ücretin bin dolar olmaması gerektiğini söylerken, hayat pahalılığının bu noktaya nasıl geldiğini neden sorgulamıyorsunuz  Sayın Cumhurbaşkanı?..

Siz sadece zenginliğine zenginlik katanların değil, dar gelirlilerin de Cumhurbaşkanısınız Sayın Tatar…

Asgari ücret siz ve sizin gibi düşünen yöneticilerin  hayat pahalılığı karşısına almadığı önlemler yüzünden bu noktalara geldi.  Şunu asla unutmayın.

Asgari ücretliye bir artış yapılmıyor. Dört ay içinde hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlar, yapılan artışla ancak telafi edilebiliyor…Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle bir yönetime maruz kalırsak,  asgari ücret bırakın bin doları , 2 bin dolar bile olur Sayın Cumhurbaşkanı…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı'dan Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: "Durumum İyi"01 Eylül 2024 Pazar 15:15
  • LAÜ’de “Kariyer Günü” Düzenlendi01 Eylül 2024 Pazar 14:57
  • Çeler'den Adil Vergi ve Sosyal Devlet Vurgusu01 Eylül 2024 Pazar 14:55
  • 2’nci ince av bugün başladı.01 Eylül 2024 Pazar 12:43
  • Arıklı: “Sorunlarımızın Temelinde İstikrarsızlık Yatıyor”01 Eylül 2024 Pazar 12:41
  • Trafik Denetimlerinde 428 Sürücüye Yasal İşlem01 Eylül 2024 Pazar 10:22
  • Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı01 Eylül 2024 Pazar 10:20
  • Neriman Egelioğlu hayatını kaybetti01 Eylül 2024 Pazar 09:34
  • Üstel’den istikrar vurgusu: Meyveleri hep birlikte göreceğiz01 Eylül 2024 Pazar 09:17
  • Ergün Sonel yaşamını yitirdi31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti