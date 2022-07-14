  • BIST 2.408,08
  • Altın 963.49
  • Dolar 17.4662
  • Euro 17.4808
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYağ yakımını hızlandırıyor

Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücrete bugün veya yarın itirazımızı yapacağız

» »
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, belirlenen asgari ücrete bugün veya yarın itirazlarını yapacaklarını ifade ederek, “Gereken yapılmadığı için itiraz edeceğiz” dedi.
Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücrete bugün veya yarın itirazımızı yapacağız

Asgari ücret, 7 Temmuz Perşembe günü net 8 bin 600 TL, brüt ise 9 bin 885 TL olarak belirlenmişti. Belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz 2022 itibarıyla yürürlüğe girdi.

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ SÜRESİ 8 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Asgari ücrete 10 günlük itiraz süresi ise, 8 Temmuz Cuma gününden itibaren Resmi Gazete’de yayımlanarak başladı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete yapılacak olan itiraz süresiyle ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

SERDAROĞLU: İTİRAZIMIZI BUGÜN VEYA YARIN YAPACAĞIZ

Asgari ücrete itirazlarını bugün veya yarın yapacaklarını belirten Serdarğlu, yönetim kurulu olarak bugün bir toplantı yapacaklarını ve konuyu daha detaylı bir şekilde ele alacaklarını söyledi.

Serdaroğlu, belirlenen asgari ücretin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, “Masadan kalkan taraf olarak tabii ki itirazımızı yapacağız” dedi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı’nında bugün itiraz edeceği konusunda bilgi aldığını söyleyen Serdoğlu, “Belirlenen sürede itirazlar olacak” diye konuştu.

“YAPILMASI GEREKENLER YAPILMADIĞI İÇİN İTİRAZ EDECEĞİZ”

Serdaroğlu, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış talep ettiklerini, bunun bir Anayasal hak olduğunu dile getirerek, “Yapılması gerek yapılmadığı için itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

kaynak : Kıbrıs Postası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dev-İş eski Başkanı Seyis’ten sağlık hakkı eylemi14 Temmuz 2022 Perşembe 08:23
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar14 Temmuz 2022 Perşembe 08:20
  • KKTC Polisi 24 saat insan üstü bir gayretle çalıştı13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:35
  • Teknecik'e yakıt tahliye ediliyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:23
  • Son dakika! İşte Üst Kurul kararları13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:18
  • Gardiyanoğlu: Yapılan hataları el birliği ile düzelteceğiz13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:22
  • Çatalköy - Girne Anayolu'nda korkutan kaza!13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:13
  • Covid-19 aşısı yapılan sağlık merkezleri13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:32
  • Doktorları açıkladı: KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun bilinci açık ve sohbet edebiliyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:35
  • Döviz kurlarında gün sonu rakamları...13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti