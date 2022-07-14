Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücrete bugün veya yarın itirazımızı yapacağız

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, belirlenen asgari ücrete bugün veya yarın itirazlarını yapacaklarını ifade ederek, “Gereken yapılmadığı için itiraz edeceğiz” dedi.

Asgari ücret, 7 Temmuz Perşembe günü net 8 bin 600 TL, brüt ise 9 bin 885 TL olarak belirlenmişti. Belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz 2022 itibarıyla yürürlüğe girdi.

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ SÜRESİ 8 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Asgari ücrete 10 günlük itiraz süresi ise, 8 Temmuz Cuma gününden itibaren Resmi Gazete’de yayımlanarak başladı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete yapılacak olan itiraz süresiyle ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

SERDAROĞLU: İTİRAZIMIZI BUGÜN VEYA YARIN YAPACAĞIZ

Asgari ücrete itirazlarını bugün veya yarın yapacaklarını belirten Serdarğlu, yönetim kurulu olarak bugün bir toplantı yapacaklarını ve konuyu daha detaylı bir şekilde ele alacaklarını söyledi.

Serdaroğlu, belirlenen asgari ücretin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, “Masadan kalkan taraf olarak tabii ki itirazımızı yapacağız” dedi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı’nında bugün itiraz edeceği konusunda bilgi aldığını söyleyen Serdoğlu, “Belirlenen sürede itirazlar olacak” diye konuştu.

“YAPILMASI GEREKENLER YAPILMADIĞI İÇİN İTİRAZ EDECEĞİZ”

Serdaroğlu, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış talep ettiklerini, bunun bir Anayasal hak olduğunu dile getirerek, “Yapılması gerek yapılmadığı için itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

kaynak : Kıbrıs Postası