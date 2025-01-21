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Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücreti protesto etmek için Başbakanlık önünde olacağız

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Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrette hayat pahalılığının altında yapılan artışı protesto etmek amacıyla saat 14.00’te Başbakanlık önünde açıklama yapacaklarını duyurdu.
Ahmet Serdaroğlu: Asgari ücreti protesto etmek için Başbakanlık önünde olacağız

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrette hayat pahalılığının altında yüzde 7.5 olarak yapılan artışı protesto etmek için Başbakanlık önünde açıklama yapacaklarını duyurdu.

Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Serdaroğlu’nın açıklaması şu şekilde:

“Son dört aylık hayat pahalılığının gerçekçi olmayan bir yaklaşıkla yüzde 11.12 olarak açıklayanlar, asgari ücret masasında bunu bile vermeyip çalışanları yüzde 7.5’lik bir artışa mahkum edeceklerini sanıyorsa yanılıyorlar. Asgari ücret masasında çalışanları açlığa mahkum ederek emek hırsızlığına girişen zihniyeti protesto etmek için yarın saat 14.00’te Hür-İş Federasyonu olarak Başbakanlık önünde açıklama yapacağız”.

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