Ahmet Serdaroğlu: Hademelerin sendikal hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 200’e yakın hademenin sendikal haklarının ellerinden alınmaya çalıştığını söyledi. Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı, hademelerin istifa etmelerini istiyor ve şirket altında çalışmalarını zorluyor. İhaleye katılan şirketin çalışanları yoksa neden bu ihaleye katıldı? Bu insanlar şirketin elemanı değil.” dedi.

Kamu İşçileri (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 200’e yakın hademenin yaşadığı sorunu Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa telefonla bağlanarak anlattı.

“Bu insanlar yıllardır çalışıyor. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler döneminde çalışıyorlar” diyen Serdaroğlu, 200’e yakın hademeyi ilgilendiren bir durumdan söz edildiğini kaydetti. Serdaroğlu, 200’e yakın hademenin sendikal haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

“HÜKÜMETLER, ŞİRKETLER ÜZERİNDEN İSTİHDAM YOLU YARATTI”

Hükümetlerin şirketler üzerinden istihdam yolu yarattığını söyleyen Serdaroğlu, taşeron şirketlerin emek sömürdüğüne vurgu yaptı. Sendikanın yetkilerinin hiçe sayıldığını dile getiren Serdaroğlu, toplu iş sözleşmesine aykırı davranıldığını ve yasaların yok sayıldığını kaydetti.

Rekabet Kurulu’nun ihalenin durdurulması görüşünü ortaya koyduğuna da işaret eden Serdaroğlu, “İlgili müsteşar, yasaya aykırı şekilde sözleşmeyi imzaladı.” dedi.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, HADEMELERİN ŞİRKET ALTINDA ÇALIŞMASINI İSTİYOR”

Serdaroğlu, “Bu insanlar, şu an şirket elemanı değil. Olsalar bile sendikada örgütlenebilirler. Yasalara göre çalışanlara bu hak veriliyor. “Milli Eğitim Bakanlığı, hademelerin istifa etmelerini istiyor ve şirket altında çalışmalarını zorluyor. İhaleye katılan şirketin çalışanları yoksa neden bu ihaleye katıldı? Bu insanlar, şirketin elemanı değil.” dedi.