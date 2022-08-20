Ahmet Serdaroğlu: Hükümetin çıkmış olduğu ihale yasalara aykırı...

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), taşeron işçilerin ‘Toplu İş Sözleşmesi’ talebini yineleyerek, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Taşeron işçi konusuyla ilgili yapmış oldukları tüm girişimlere rağmen hükümetin temizlik ihalesine çıktığına işaret ederek, örgütsüz çalıştırılan insanları açlığa mahkum etmek ve işçinin sömürülmesi için yanlış adım atılmaya devam edildiğini belirtmişti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Serdaroğlu, Başbakanlık önünde çadır eylemi yaptıklarını ve bunun yakaşık olarak elli gündür devam ettiğini kaydetti.

“İNSANLAR SÖMÜRÜLÜYOR”

Serdaroğlu, hem iş barışının hem de insanların sömrüldüğünü ifade ederek, "Ne yaparsak yapalım konu ile ilgili netice alamadık. İşi yargıya taşıyacağız" dedi.

330 adet boş münhal olduğunu söyleyen Serdaroğlu, "2008’den beri emekli olan temizlik görevlileri üstünden istihdam yapılıyor" ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİN ÇIKMIŞ OLDUĞU İHALE YASALARA AYKIRI”

Hükümetin çıkmış olduğu ihalenin yasalara aykırı olduğunu belirten Serdaroğlu, hükümetin toplu bir durdurma yaptığını ve toplu durdurmalardan sonra 3 ay boyunca istihdam yapılamayacağının altını çizdi. Serdaroğlu, "Hükümet suç işliyor. Durdurulan insanlar, 3 aylık maaşlarını alamadı" dedi.

İşçilerin mağduriyetlerinden dolayı sendikalara başvurduklarını söyleyen Serdaroğlu, esas işverenin devlet olduğunu ve bu mağdur insanlarında ‘devlet’ okullarında çalışan insanlar olduğunu belirtti.

kaynak: kıbrıs postası