Ahmet Serdaroğlu: Sosyal devleti kaybetme yolunda ilerliyoruz

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, devletin bu şekilde işleri daha fazla yürütemeyeceğinden bahsederek, “Yavaş yavaş sosyal devleti kaybetme yolunda ilerliyoruz” dedi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdaroğlu, “Bu şekilde devam ederse işler yürümeyecek, bu tarz işlerle bu devlet bir yere gitmez” diye konuşarak, yavaş yavaş ‘sosyal devleti kaybetme’ yolunda ilerlendiğini belirtti.

“Daha önce dolambaçlı yoldan söylenenler, şu anda açık açık söyleniyor” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, yapılan yanlışları gördüklerini ve tamda merkezinde olduklarını belirterek artık daha çok gelecek nesiller için uğraşmaya başladıklarını dile getirdi.

“YILLARDAN BERİ SERMAYE VE HÜKÜMET ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VAR”

“Yıllardan beri sermaye ve hükümet arasında iş birliği var ve bunu bozmuyorlar” diye konuştuklarından bahseden Serdaroğlu, seçim zamanı vatandaşı iş vaadiyle kandırdıklarından ve koltuklara bu şekilde geldiklerini dile getirerek, öfkelerinin bundan olduğunu söyledi.

“ASGARİ ÜCRETİN 8 BİN 600 TL’ DE KALACAĞI BELLİYDİ”

Serdaroğlu, asgari ücretin 8 bin 600 TL’de kalacağının zaten belli olduğunun altını çizerek, “Basın yayında da görüldü, işveren temsilcisi sanki müjde verir gibi konuşarak biz anlaştık dedi” ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanlığı’nın da bunu onayladığının altını çizen Serdaroğlu, “İtirazların değerlendirip değerlendirilmemesi konusuna çok değinmeyeceğim çünkü Sayın Bakan okunduğunu söyledi” diye konuştu.

Serdaroğlu, “4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 Bin 46 TL olabilir, ama evde 2 kişi çalışırsa eve giren para 17 bin 200 TL olacak açıklamasını yaptı Sayın Bakan” dedi.

“ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI SON BEŞ YILDIR İKİ BİLE DEĞİL”

İstatistik Kurumu’nun verilerinden bahseden Serdaroğlu, son beş yılda ortalama çalışan sayısının son beş yılda ‘iki’ bile olmadığına değindi. Serdaroğlu, “2020 yılında en fazla ‘1.13’ 2021 yılında ise sadece ‘1’”olduğundan bahsetti.

Serdaroğlu, “Çalışmadan sorumlu bakanlık diyor ki, sadece yiyip çerek yaşamınızı sürdürün... Peki ev kirası, su ve elektrik faturası, akaryakıt, ilaç giderleri ne olacak veya eğitim hizmeti veriyor musunuz?” sorularını sordu.,

“KKTC’DE ASGARİ ÜCRETLE HAYATINI GEÇİRMEYE ÇALIŞAN 60 BİNE YAKIN İNSAN VAR”

Asgari ücretle geçimini sağlayan KKTC vatandaşlarının 22 bin 264 kişi, TC vatandaşlarının 25 bin 434 kişi ve diğer ülkelerden gelenlerin ise 13 bin 367 kişi olduğunun altını çizen Serdaroğlu, “KKTC içinde hayatını idame ettirmeye çalışan 60 bine yakın insan var” dedi.

Serdaroğlu, “Biz vekillerimizi neden seçiyoruz? Yaşam kalitemi, refah düzeyimi yükseltmeleri için” ifadelerini kullandı.

“HİZMET İSTİYORUZ”

Hizmet istediklerini belirten Serdaroğlu, “Market alışverişi yaparken korkmayalım, daha asgari ücretin ne olacağı belli olmadan bir çok esnaf fiyatları arttırdı” dedi.

“ZOR DURUMDA OLAN İŞ VERENİ TESPİT ETTİNİZ Mİ?”

Özel sektörde zor durumda olan iş verenin tabi ki var olduğu konusuna dikkat çeken Serdaroğlu, “Ama siz tespit etiniz mi, zor durumda olanlara teşviklerle yardımcı olmak için?” sorusunu sordu.

“TOPLUMDAN KAYNAĞI GİZLEDİNİZ”

Serdaroğlu, “Kaynağı gizlediniz toplumundan ve tüm halk derde sıkıntıya düştü sonra bir anda kaynağın bulunduğunu söylediniz” dedi.

“İNSANLARIN DUYGULARI İLE OYNADILAR”

Mevsimlik işçinin ise yasalarımıza uygun olduğunu belirten Serdaroğlu, sağlık alanında mevsimlik işçinin ilk defa olduğundan bahsetti. Pandemi sürecinde sürekli bunun uzatıldığını söyleyen Serdaroğlu, “O insanlarında duyguları ile oynadılar her uzattıklarında da kadrolayacakları sözü veriyorlar, 10 yıllık taşeron işçilerine de aynısını yapıyorlar” diye konuştu.

Serdaroğlu, “Pandemi de maaş alamadıkları da oldu bu düzeni bozmak için de örgütlenmek gerektiğini anlattık ve örgütlendiler, Başbakanlık önünde çadır eylemi yapıyoruz ses getirmesi için” ifadelerini kullanarak, bu eylemleri okullara da taşıyacaklarından bahsetti.

kaynak: kıbrıs postası