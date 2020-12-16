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Ahmet Serdaroğlu:İnsanca yaşam sürdürebilmesi için bu rakam gereklidir

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Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücreti 4 bin 900 TL brüt olarak öngördüklerini belirterek, “İnsanca yaşam sürdürebilmesi için bu rakam gereklidir. Kimse anormal olduğunu söyleyemez” dedi.
Ahmet Serdaroğlu:İnsanca yaşam sürdürebilmesi için bu rakam gereklidir

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu

"ASGARİ ÜCRET BRÜT 4 BİN 900 TL OLMALIDIR"

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücreti 4 bin 900 TL brüt olarak öngördüklerini belirterek, “İnsanca yaşam sürdürebilmesi için bu rakam gereklidir. Kimse anormal olduğunu söyleyemez” dedi.

Çalışanların primlerinden fedakarlık edilmesini kabul etmeyeceklerini kaydeden Serdaroğlu, “Çalışanların alacağı paraları kendilerine vererek çare üretmeye çalışılırsa bunu kabul edemeyiz. Bu daha önce yapıldı” dedi.

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