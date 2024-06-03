Ahmet Serdaroğlu’ndan hükümete: Asgari ücreti bile yüzünüze gözünüze bulaştırdınız!

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetle vardıkları uzlaşmayla belirlenen asgari ücretin, 124 TL daha geri çekilmesine tepki gösterdi.

Serdaroğlu, asgari ücret masasında yüzde 23.50 oranındaki artışa ilişkin hükümetle vardıkları uzlaşmaya rağmen, son toplantıda bu anlaşmanın neden bozulduğunu sorguladı. Hükümete tepki gösteren Serdaroğlu, “Asgari ücretteki artışı bile yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİ SORUYOR: SİZİN DERDİNİZ 124 TL Mİ?”

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hür-İş Federasyonu olarak bizler yaklaşık iki hafta önce asgari ücrette yüzde 23.50 olarak belirlenen orana sadık kalmamıza rağmen hükümet son toplantıda bu anlaşmayı bozup daha altında bir rakama işverenlere anlaştı. Üstelik kimsenin ölmeyeceği kimsenin de zengin olmayacağı bir oranda asgari ücreti düşürdü. Asgari ücretli ‘sizin derdiniz 124 TL miydi?’ diyerek verilen bu karara tepki gösteriyor.

‘BU SORUNUN YANITI HÜKÜMETİNİ SONUNU GETİRECEK’

Saçmalıktan başka bir anlamı olmayan bu kararın neden çıktığına ilişkin kimse bir açıklama yapamıyor. Neden işveren böylesi bir komik duruma düşüyor anlamış değiliz. Aldığınız bu tuhaf karar karşısına herkes şaşkına dönmüş durumda. Belli oldu ki yaptıklarınız yapacaklarınızın en büyük işareti. Asgari ücreti belirlerken de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Hükümet isteseydi işverenleri ikna edemez miydi? Peki neden yapmadı? İşte bu sorunun yanıtı hükümetin sonunu getirecek. Hem işverenler ve hem de hükümet, bu kararla itibar kaybına uğramıştır…"