  • BIST 5.170,21
  • Altın 1258.456
  • Dolar 19.3157
  • Euro 21.2182
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Ahmet Serdaroğlu’ndan hükümete: “Statükonun devamından yana çaba gösteren sizsiniz”

» »
Ahmet Serdaroğlu, “Sendikaların devleti yönetme gibi bir gailesi olmaz, bizim asli sorumluluğumuz bellidir” dedi.
Ahmet Serdaroğlu’ndan hükümete: “Statükonun devamından yana çaba gösteren sizsiniz”

KAMU-İŞ ve Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eylem ve grevlerin en demokratik hakları olduğunu dile getirdi.

Serdaroğlu, “Sendikaların devleti yönetme gibi bir gailesi olmaz, bizim asli sorumluluğumuz bellidir” dedi.

Genç TV’de Muazzez Gazihan’a konuk olan Ahmet Serdaroğlu, şöyle konuştu;

“Statükonun devamından yana çaba göstermelerinin de önünde olacağız. Özellikle de taşeron sistemin bitmesi için elimizden geleni, ardına koymayacağız. En demokratik eylem ve grev haklarımızı da kullanıyoruz. Yolları, sokakları aşındırmamıza, okulları kilitlememize rağmen bakanlık bu konuda hiçbir adım atmadı. Yasları çiğnediler ve insanlık ayıbı işlediler.

Sendikalı olmak bir suçmuşçasına bu insanları işlerinden ettiklerini zannediyorlar. Önce diyalog ve müzakere yolunu deniyoruz. Ama kötü niyetlilerin karşısında yargıya müracaat ediyoruz. Bana sararsanız yargıya güvenim tamdır. Sonuna kadar… Adaletin tecelli edeceğinden şüphemiz de yoktur”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: Ne bu halk düşmandır, ne çalışanlar, ne sendikalar, ne de sivil toplum örgütleri!12 Nisan 2023 Çarşamba 14:44
  • KTÖS: Sendikalar Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturmaktadır12 Nisan 2023 Çarşamba 14:38
  • Oğuz: Balık üretim ve tüketiminde istenilen noktada değiliz12 Nisan 2023 Çarşamba 14:25
  • KTMMOB, İnşaat Taşeronları Birliği ile görüştü12 Nisan 2023 Çarşamba 13:59
  • Kıb-Tek’in AKSA’ya borçlarının devlet borcu olmasıyla ilgili yasa tasarısı Meclis Komitesi’nden geçti12 Nisan 2023 Çarşamba 13:54
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı online hizmet portalı yenilendi12 Nisan 2023 Çarşamba 13:48
  • Dursun Oğuz: Anadolu'nun suyu KKTC'de kuraklığa çare olacak12 Nisan 2023 Çarşamba 13:46
  • Çağlayan Cesurer: Çözümün kaynağı olmak için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız12 Nisan 2023 Çarşamba 13:29
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık12 Nisan 2023 Çarşamba 13:05
  • 2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı12 Nisan 2023 Çarşamba 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti