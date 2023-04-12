Ahmet Serdaroğlu’ndan hükümete: “Statükonun devamından yana çaba gösteren sizsiniz”

Ahmet Serdaroğlu, “Sendikaların devleti yönetme gibi bir gailesi olmaz, bizim asli sorumluluğumuz bellidir” dedi.

KAMU-İŞ ve Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eylem ve grevlerin en demokratik hakları olduğunu dile getirdi.

Serdaroğlu, “Sendikaların devleti yönetme gibi bir gailesi olmaz, bizim asli sorumluluğumuz bellidir” dedi.

Genç TV’de Muazzez Gazihan’a konuk olan Ahmet Serdaroğlu, şöyle konuştu;

“Statükonun devamından yana çaba göstermelerinin de önünde olacağız. Özellikle de taşeron sistemin bitmesi için elimizden geleni, ardına koymayacağız. En demokratik eylem ve grev haklarımızı da kullanıyoruz. Yolları, sokakları aşındırmamıza, okulları kilitlememize rağmen bakanlık bu konuda hiçbir adım atmadı. Yasları çiğnediler ve insanlık ayıbı işlediler.

Sendikalı olmak bir suçmuşçasına bu insanları işlerinden ettiklerini zannediyorlar. Önce diyalog ve müzakere yolunu deniyoruz. Ama kötü niyetlilerin karşısında yargıya müracaat ediyoruz. Bana sararsanız yargıya güvenim tamdır. Sonuna kadar… Adaletin tecelli edeceğinden şüphemiz de yoktur”