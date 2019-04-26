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Ahmet Şık: 59 milyar dolar bir gemiyle Londra'ya kaçırılmaya çalışıldı

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HDP Milletvekili Ahmet Şık, 59 milyar dolar paranın bir gemiyle İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçırılmaya çalışıldığını ve bir uçakla milyarlarca doların yurt dışına kaçırıldığını söyledi.
Ahmet Şık: 59 milyar dolar bir gemiyle Londra'ya kaçırılmaya çalışıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 59 milyar dolar paranın bir gemiyle İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçırılmaya çalışıldığını ve bir uçakla milyarlarca doların yurt dışına kaçırıldığını söyledi.

Ahmet Şık'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hakikate kendilerinden daha fazla saygı duyanlar kaldığı yerden yola devam eder. Uçağa doldurulup kaçırılan milyar dolarlara hangi mahdumun eşlik ettiğini de, Londra’ya kaçırılmaya çalışılan 59 milyar doları götüremeden geri dönmek zorunda kalan geminin hikayesini de yazar elbet"

ahmet şık@sahmetsahmet

Hakikate kendilerinden daha fazla saygı duyanlar kaldığı yerden yola devam eder.Uçağa doldurulup kaçırılan milyar dolarlara hangi mahdumun eşlik ettiğini de, Londra’ya kaçırılmaya çalışılan 59 milyar doları götüremeden geri dönmek zorunda kalan geminin hikayesini de yazar elbet.

 

 

AKŞENER'İN DANIŞMANI DA YAZMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde de, geçen yılın Eylül ayında Yeniçağ gazetesindeki köşesinde, iktidara yakın bir iş insanının 20 milyar doları uçakla yurt dışına kaçırmaya çalıştığını yazmıştı. Murat İde, yazısında isim vermeden, gazeteci Çiğdem Toker'e açtığı davalarla gündeme gelen Bayburt Grubu'nu işaret etmişti. 

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