Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi

20 sanıklı Cumhuriyet gazetesi davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklardan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için tahliye kararı verdi. Sabuncu ve Şık tahliye edildi.

Günün ilk dakikalarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverilen Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'yu yakındaki bir dinlenme tesisine aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

Ahmet Şık'ı karşılayanlar, "Ahmet çıktı, yine yazacak" şeklinde sloganlar attı.

Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmiş, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Bir sonraki duruşma 16 Mart Cuma günü yine Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılacak.

Doğan Haber Ajansı, mahkeme başkanının tahliye kararlarını açıklarken "Murat Sabuncu 'boğazı görmek istiyorum' dedi. Gitsin görsün" ve "Ahmet Şık'ın annesi ermiş onu üzmeyelim' diyorlar. Biz de üzmeyelim" dediğini aktardı.

Cumhuriyet gazetesi de mahkeme başkanının tutukluluğa devam kararı verdiği Akın Atalay'a hitaben, "Gemiyi en son kaptanlar terk eder" dediğini bildirdi.

Akın Atalay 495 gündür cezaevinde.

Ahmet Şık'tan ilk açıklama

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, 434 günlük tutukluluğu sonrası serbest kalmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim" dedi.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına dikkat çeken Şık, "Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanann herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz" diye konuştu. Şık'ın tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın tamamı şöyle:

"Hakikate inana herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını çok net olarak çiziyorum, ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizin de sevinmenizi istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum, çünkü öfke bizi ayakta tutacak.

Umudumuzu öfkemizle bileyeceğiz, bunu yapmaz isek saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğz. Ben 6 yıl önce yine bir mart ayında içeriden çıkmıştım, bugün yine bir mart ayı. O günden bugüne değişen tek şey faşizmin ortaklarından birinin eksilmesidir. Ama bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek, çünkü bu mafya saltanatının bbiteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikatae inanann herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek, işte biz o gün sevineceğiz."

Murat Sabuncu'dan ilk açıklama

Murat Sabuncu tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, Akın Atalay'ın tutukluluğuna vurgu yaptı. Sabuncu "En kısa zamanda onu da yanımıza alıp, bağımsız gazetecilik hedefimize olduğunca devam etmek istiyoruz" dedi.

Murat Sabuncu şu açıklamayı yaptı:

"Düşünce ve fikir özgürlüğü yüzünden cezaevinde sadece biz yoktuk. Hâlâ gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri, hak savunucuları cezaevinde. Biz dışarı çıktık diye Türkiye'nin problemleri düzelmedi. Bizim gazete olarak gazeteciler olarak görevimiz bu hak mücadelesinde daha evvel yaptığımız gibi korkusuzca bu işi yapmaya devam etmek. Herkes şunu unutmasın, biz dışarıdaysak dayanışma sayesinde dışarıdayız

İçeride arkadaşımız Akın Atalay’ı bıraktık. Akın Atalay, Cumhuriyet gazetesi bağımsız bir şekilde gazetecilik yapsın diye yıllardır emek veren bir arkadaşımız. Umuyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Bugün bu saatler 10 Mart, Akın Atalay’ın doğum günü. En kısa zamanda onu da yanımıza alıp, bağımsız gazetecilik hedefimize olduğunca devam etmek istiyoruz."