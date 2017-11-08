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Ahmet Şık'a bir davadan beraat

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Ahmet Şık'a bir davadan beraat
Cumhuriyet gazetesi davasını kapsamında 10 aydır tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık, geçmişte de tutuklu yargılandığı bir davada cezaevinden çıkarken yaptığı “Bu komployu kuranlar cezaevine girecek” açıklaması nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti.

OdaTv davasında tahliye edildikten sonra cezaevi çıkışında basına açıklama yapan Ahmet Şık'ın “Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hakimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek” sözlerine dava açıldı. Bu sözler nedeniyle kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret ve tehdit iddiasıyla yargılanan Şık, beraat etti. 

Haberi, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye hesabı Twitter’dan duyurdu. “10 ayı aşkın süredir özgürlüğünden yoksun olan gazeteci #AhmetŞık 2012'de Silivri Cezaevi çıkışında yaptığı 'Bu komployu kuranlar cezaevine girecek' konuşmasından beraat etti” ifadeleriyle duyurulan haberde, mahkemenin karar metni de yer aldı.

Şık, Ergenekon soruşturması kapsamında devam eden OdaTV davası çerçevesinde tutuklanmış ve 2012’de tahliye edilmişti. Şık’ın FETÖ'nün devlet içindeki örgütlenmesini anlattığı 'İmamın Ordusu' adlı kitabına ise henüz taslak aşamasındayken el konulmuş ve basılması yasaklanmıştı. Ancak kitap daha sonra birçok yazarın imzasıyla yayımlanmıştı.

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