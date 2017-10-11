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Ahmet Şık'a 'Cesur Gazetecilik' ödülü

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Ahmet Şık'a 'Cesur Gazetecilik' ödülü
Fuarda hapisteki gazetecilerle ilgili dayanışma etkinlikleri düzenlenecek

Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında verilen 'Cesur Gazetecilik' ödülü bu yıl, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla 285 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık'a verildi. 

Bu yıl 69’ncusu düzenlenen fuarda, 106 ülkesinden 7 bin 150 kurum kendi standını açtı. 15 Ekim Pazar gününe dek sürecek fuarı, toplam 280 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda, önceki yıllara göre çok daha yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

 

"Diğer Türkiye"

Türkiye ve Türkiye yayın dünyası da çeşitli yanlarıyla fuarda temsil ediliyor. Türkiye’den 50’nin üzerinde yayıncı ve önde gelen yayıncılar örgütü, bazıları “Türkiye Ulusal Standı” kapsamında, bazıları da kendi özel standlarıyla fuara katılıyor.

 

Gazetecilerle dayanışma

Bu arada “cesur gazetecilik” ödülü de fuarda düzenlenen bir törenle Türkiye’de hapiste olan gazeteci Ahmet Şık’a verildi. Ayrıca hapisteki gazetecilerle ilgili dayanışma etkinlikleri düzenlendi. “Denizi görmek istiyoruz” (Wir wollen das Meer sehen) başlığı altında düzenlenen Deniz Yücel ve Türkiye’de hapiste olan diğer gazetecilerle dayanışma amaçlı etkinliklere Daniel Cohn Bendit gibi tanınmış isimler de katıldı.

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