Ahmet Şık'ın Oda TV davasında karar duruşması

Gazeteci Ahmet Şık, Oda TV davasının karar duruşması için bugün Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısında.

Oda TV davasının karar duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Davanın sanıklarından gazeteci Ahmet Şık da duruşmada hakim karşısına çıkıyor. Ahmet Şık'ın duruşmaya katılabilmesi için hakim tarafından müzekkere yazıldığı, Ahmet Şık'ın bugünkü duruşmada savunma yapacağı belirtiliyor. 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Ahmet Şık'ın gazeteci arkadaşları bugünkü duruşma nedeniyle Çağlayan Adliyesi'ne gidilmesi çağrısında bulundu. Şık'ın gazeteci arkadaşları Ahmet Şık'la ilgili üç video hazırladı.

Ahmet Şık 3 Mart 2011 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında evinden gözaltına alınmıştı. Şık gözaltına alınırken Gülen yapılanmasına işaret ederek, "Dokunan yanar arkadaşlar" diye konuşmuştu. Ahmet Şık'ın yanı sıra gazeteci Nedim Şener de gözaltına alınmış, Şık ve Şener tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 12 Mart 2012 tarihinde ise tahliye edildiler. Ahmet Şık'ın gözaltına alınmasına neden olduğu iddia edilen Gülen yapılanmasıyla ilgili “İmamın Ordusu” adını vermeyi planladığı kitap daha sonra “Dokunan Yanar” adıyla yayınlandı.

Gazeteci Ahmet Şık twitter paylaşımları nedeniyle, "FETÖ ve PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla Aralık sonundan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.