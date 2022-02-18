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Ahmet Şık'tan ittifak ismi açıklaması: Sol derseniz daraltırsınız

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TİP milletvekili Ahmet Şık, üçüncü ittifak tartışmalarına ilişkin konuştu, ittifak isminin herhangi bir tanımını olmaması gerektiğini öne sürdü.
Ahmet Şık'tan ittifak ismi açıklaması: Sol derseniz daraltırsınız

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, ittifak tartışmalarına ilişkin DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Şık, ittifakın isminin sol olmaması gerektiğini savundu, "Bakın bize milliyetçi olduğunu söyleyip TİP'e oy vermek istediğini söyleyen de var, muhafazakar camiadan da var. Marksist-Leninist, komünist olarak tarif edip oy vereceğini söyleyen de var. Ama sol dediğinizde, solu küçümsemek adına söylemiyorum, insanların kendi inanç sisteminde ve düşün dünyasında biraz çelişkiye düşürecek şeyler olabilir." dedi.

'Hayır hayır, sol derseniz de daraltırsınız'

"Bu mevcut seçim sisteminde ittifak olursa siz HDP ile girdiğiniz için baraj sorunu yaşamayacaksınız değil mi?" sorusuna yanıt veren Ahmet Şık, "Üçüncü ittifak olacağı kesin. İttifakın içinde TİP olacak" dedi.

Yapılan görüşmelere dair açıklamada bulunan Şık, "Umarım ittifakın adı da üçüncü ittifak olur, herhangi bir tanım olmadan" dedi.

Mengü'nün "Öyle mi, sol ittifak olmasın mı?" sorusuna yanıt veren Şık, "Hayır hayır, sol derseniz de daraltırsınız. Bakın bize milliyetçi olduğunu söyleyip TİP'e oy vermek istediğini söyleyen de var, muhafazakar camiadan da var. Marksist-Leninist, komünist olarak tarif edip oy vereceğini söyleyen de var. Ama sol dediğinizde, solu küçümsemek adına söylemiyorum, insanların kendi inanç sisteminde ve düşün dünyasında biraz çelişkiye düşürecek şeyler olabilir. Üçüncü ittifak dediğinizde üçüncü ittifakın içinde yer alacak bileşenlerin hepsine kendi durduğu yer üzerinden ideolojik siyasi perspektifini anlatma fırsatını da veriyorsunuz" dedi.

'HDP, TİP ve EMEP'in içinde yer alacağını tahmin ediyorum'

Şık, ittifakın seyrine ilişkin ise "Solda seçime girebilecek partiler HDP, TİP, EMEP, TKP ve SOL Parti. SOL Parti ilk toplantıya gelmedi, TKP mesafeli olduğunu açıkladı. Şu tabloda görünen o ki HDP, TİP ve EMEP'in bu şeyin içinde yer alacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

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