Ahmet Tolgay’dan Ünal Çağıner’e duygu dolu veda…

Duayen Gazeteci Ahmet Tolgay, turizm camiasının değerli isimlerinden, Acapulco Resort-Convention-SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner’in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

“ Büyük bir vizyoneri, Ünal Çağıner’i kaybettik…” diyen Tolgay, Çağıner’in yaşama vedasının günün şok haberi olduğunu belirtti.

Çağıner ile tanışma hikayesini anlatan Tolgay, şu ifadeleri kullandı:

“Ünal Çağıner'i "Bozkurt" gazetesindeki gazetecilik günlerimde yükseköğrenim gençliği hareketlerinin içinde tanımıştım ilk kez... Vizyon sahibi bu Leymosunlu Türk genci öyle gençlik hareketlerinin içinde eylemlerle, sloganlar atmakla bir yere varılamayacağını erken anlamış ve kendini işe, icraata, emeğe adamıştı...

Kıbrıs'taki kaderimizin turizm olduğuna parmak basarak ilk yatırımını Leymosun sahilinde kalif kurarak gerçekleştiren Ünal Çağıner, mütevazı kredi desteğini de o günlerde Kooperatifler Bakanı İsmet Kotak'tan sağlamıştı...

Kotak bana bir röportajında "Böylesi girişimci gençlerimize destek vermeyip de kime vereceğiz?" demişti... Çağıner'in Leymosun sahilindeki kaliften Acapulco İmparatorluğuna uzanan mücadeleci ve büyüleyici öyküsü de romanlara konu olacak türdendir…

Türk Barış Harekatı'ndan sonra adanın 2 coğrafi bölgeye ayrılmasını fırsata dönüştürürken kiloyla ter döktü her gün... Başbakanlıkta görevliydim... Mustafa Çağatay'ın Başbakanlığı döneminde projelerini anlatabilmek ve devletten destek alabilmek için hisar üstündeki Başbakanlık basamaklarını adeta aşındırdı... İstediği fazla bir şey değildi...

Bugünün Acapulco’sunun bir köşeciğinde bulunan son derece mütevazı birkaç yapının yatırımları için kendisine tahsis edilmesini istiyordu... Başarıp ıssız sahildeki, Çatalköy altı buçuk mil namlı o ilk köşeciği aldığı zaman başlattığı çalışmaları yerinde görmek için ortak dostumuz sevgili Özmen Nasıfoğlu ile birlikte Başbakanlık'tan oraya gittik... Başbakanımız Çağatay "Gidip bir bakın bakalım o Ünal ne yapar" demişti... Ünal Bey, toz toprak ve kan ter içinde birkaç iş makinesine komutlar verirken, kepçenin indiği topraktan yılanlar, kertenkeleler, çiyanlar fışkırıp etrafa dağılıyordu... Ünal Bey'in Kuzey Kıbrıs'ta bir imparatorluğun temellerini atmakta olduğunu o gün orada onun azminde ve hırsında görmüştük.. Çileli turizm yolculuğunu, 40 senede paha biçilmez eserlerle donatarak, emsalsiz bir hazineye dönüştürdü. Kaliften kaynaklanan 2000 yataklı dev bir turizm yatırımı... Ruhu şad, mekânı cennet olsun büyük vizyonerimizin... Emsalsiz emeği gerektiren uğraşlarında merhum eşi özverili Tangül Çağıner en önemli dayanağı olmuştu...

Kıbrıs Türk ekonomisi için ilham kaynağı olmayı sürdürecek, eserleri yaşayarak gelişecektir... Çağıner ailesinin ve camiasının, KKTC'nin ve halkımızın başı sağ olsun…”