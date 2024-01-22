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Ahmet Tuğcu: Aksa enerji veremediği için Güney Kıbrıs’tan 19 milyon dolarlık enerji satın aldık

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El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Aksa’nın yüzde 60’ın üzerinde enerji veremediğini ifade ederek, 2023 yılında Güney Kıbrıs’tan 19 milyon dolarlık enerji satın alındığını açıkladı.
Ahmet Tuğcu: Aksa enerji veremediği için Güney Kıbrıs’tan 19 milyon dolarlık enerji satın aldık

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Gökhan Altıner'in hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programa konuk oldu.

Aksa tarafından, Kıb-Tek’e bir bankadan zorla çektirilen faizi yüzde 49 olan 1 milyar TL’lik krediyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuğcu, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı tarafından Türkiye’den dayatma bir fikir ile geldiğini söyledi. Aksa'ya 1 milyar TL’nin nasıl ödenmediği konusuna değinen Tuğcu, Aksa’ya verilen kira beledinin 2 milyon dolar olduğunu ve bu paranın vatandaştan alınarak Aksa’ya yatırım bedeli dahilinde verilerek, “1999 yılından kalan makineler ile hizmet sunuyorlar. Gördüm ve gözlerim doldu” dedi.

Aksa’ya yapılan kapasite sözleşmesinin neye göre yapıldığını sorusuna cevap arayan Tuğcu, Aksa’ya kapasite artımı yapılmadan önce, gücü 148 megawat olan gücün yüzde 100’ünü değil yüzde 60’ını bile Aksa’nın sağlamadığını bildirdi. Aksa’nın yüzde 60’ın üzerinde enerji vermediğini söyleyen Tuğcu, 2023 yılında Güney Kıbrıs’tan 19 milyon dolarlık enerji satın alındığı açıklamalarında bulundu.

Tuğcu, Aksa’nın gününde almadığı faturalar için vade farkı adı altında para talep ettiklerini ifade ederek, bu bütçenin 405 bin dolar olduğunu açıkladı.

Kalecik III Sözleşmesi için sendika olarak rapor hazırlanıp incelenmesini talep ettiklerini söylen Tuğcu, Makine Mühendisleri Odası ile birlikte yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Elektrik borçalarını ödemeyen kurumları açıklayan Tuğcu, "Kamu Ortak Veri Merkezi’nin 5 milyon TL, Hala Sultan Camii’nin 1,5 milyon TL, Ercan Havalimanı’ndan ise 33 milyon TL ödeme bekliyoruz" diye konuştu.

Sermayeye verilen teşviklerin toplanamadığını belirten Tuğcu, "Kurumu batıran sizlersiniz ben değilim” ifadelerini kullandı.

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